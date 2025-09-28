Halbes Dutzend vom Ligaprimus TSB Flensburg für TSV Hattstedt

Tobias Zuth (TSB Flensburg) am Ball vor Kjell Schröder (TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt

Zehn Siege nach zehn Spielen lautet die unfassbare Zwischenbilanz des Oberligaabsteigers TSB Flensburg. Auch am Sonntagnachmittag konnte die Mannschaft von Trainer Tore Wächter im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Hattstedt beim 6:0-(2:0)-Erfolg einen völlig ungefährdeten Heimsieg einfahren. Der Konkurrenz sind die Flensburger bereits um elf Zähler enteilt. Selbst wenn der SV Frisia und Klausdorf ihre Nachholspiele gewinnen sollten, beträgt der Vorsprung weiterhin neun Zähler – und das bereits nach einem Drittel der Saison. Der TSB hat zudem mit 46 erzielten Treffern die beste Sturmreihe der Liga und mit erst neun Gegentoren die beste Abwehrformation der Liga zu bieten.

„Ein bisschen unnötig auf jeden Fall in der Höhe. Ich hätte gerne zwei Tore, die letzten beiden auf jeden Fall, gerne verhindert gehabt. Aber, nichtsdestotrotz muss man da einfach den Hut ziehen vor einer ganz, ganz starken Mannschaft aus Flensburg“, war Hattstedts Trainer Sebastian Kiesbye – selbst im 15-Mann-Kader mit zweitem Torwart – mit seinem Team „in ganz, ganz vielen Belangen unterlegen“. TSB-Abwehr umgekrempelt

Aufgrund der Rotsperre für Patrick Thomsen hatte TSB-Trainer Tore Wächter einige Umstellungen in der Abwehrformation vorgenommen. Für Thomsen rückte Jessen in die Startelf, zudem ersetzte Wojnarowski Neumann. Bis auf den Langzeitverletzten Rico Nommensen und Bennet Kwame gab es keine weiteren Ausfälle zu verkraften.

Melf Siemund (TSB Flensburg) im Zweikampf mit Till Wallenstein (li., TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt

Rathmann verhindert frühen Rückstand Die Gastgeber waren zunächst gut in die Partie gekommen gegen überwiegend defensiv orientierte Gäste aus Hattstedt. Nach gut neun Minuten hatte die Mannschaft von Tore Wächter aber einen kurzen Schreckmoment zu überstehen, als Torhüter Ole Rathmann nach einem Konter der Gäste in höchster Not einen frühen Rückstand vereiteln konnte. Tobias Zuth mit dem Führungstreffer Wesentlich effektiver agierte der Spitzenreiter. Nach einer schönen Kombination, an der Nicolas Holtze und Noel Kurzbach beteiligt waren, musste Torjäger Tobias Zuth (16.) beim Führungstreffer nur noch den Fuß hinhalten, um den Ball über die Linie zu drücken. Nucholas Holtze legt zweiten Treffer nach Nur sechs Minuten später konnte Mannschaftskapitän Nicolas Holtze (22.) mit einem Schuss ins lange Eck den zweiten Treffer nachlegen. Trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber, die auf Abwehrchef Patrick Thomsen wegen seiner Ampelkarte aus dem Spiel in Eckernförde verzichten mussten, gelang dem TSB bis zum Pausenpfiff trotz einer Vielzahl hochkarätiger Chancen gegen tief stehende Hattstedter kein weiterer Treffer. Alton Zymeraj trifft kurz nach der Pause Nach dem Seitenwechsel fand das ungleiche Spiel seine Fortsetzung. Nach einem Freistoß von Lennart Steiner konnte der TSB durch einen Kopfballtreffer von Alton Zymeraj (49.) schnell den dritten Treffer nachlegen.

Alton Zymeraj (TSB Flensburg) verfolgt von Kristof Koop (TSV Kronshagen). – Foto: Ismail Yesilyurt