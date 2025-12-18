– Foto: SC Spelle-Venhaus

HALBES DUTZEND HOCHTALENTE! Spelle-Venhaus U23 greift nach der Zukunft

Der SC Spelle-Venhaus macht ernst mit seiner Nachwuchs-Offensive! Zur neuen Saison schiebt der Klub gleich sechs Talente aus der eigenen U19 in die U23 nach und setzt damit ein dickes Ausrufezeichen in Sachen Vereinsphilosophie. Noah Holtel, Mika Löcken, Theo Bücker, Ben Nähring, Jannik Schöttmer und Philipp Moss, diese Namen sollen künftig in der Bezirksliga für Furore sorgen. Alle sechs stammen aus dem älteren A-Jugend-Jahrgang und haben ihre fußballerische Ausbildung komplett beim SCSV erhalten.

Der Zeitpunkt passt perfekt: Die U19 feierte gerade den Aufstieg in die Niedersachsenliga und unterstrich damit eindrucksvoll die starke Nachwuchsarbeit im Verein. Jetzt folgt der nächste Schritt, rauf zu den Herren! U23-Coach Bodo Gadomski ist begeistert: