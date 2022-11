Halbes Dutzend gegen Trier 1.FC Saarbrücken: C-Junioren bleiben vorne dran

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich am Samstag mit 6:0 (3:0) gegen Eintracht Trier durchgesetzt und bleiben an der Spitzengruppe der C-Junioren-Regionalliga Südwest dran.

Einen fast perfekten Tag erwischten die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken am Samstagnachmittag bei ihrem 6:0 (3:0)-Heimsieg über den SV Eintracht Trier 05. Noah Dincher (1.), Divine Kusi Boateng (7.) und Elia Metz (12.) trafen schon in der Anfangsphase des Spiels, das auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld ausgetragen wurde, drei Mal ins gegnerische Netz. Nach der Pause erhöhte Temesgen Teadel (48.) auf 4:0, ehe Erion Decani (53.) und Divine Kusi Boateng (54.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden das halbe Dutzend vollmachte. "Wir haben nach der frühen und klaren Führung weiter ein gutes Spiel gemacht und waren auch in der zweiten Halbzeit besser. Es war rundum ein gelungener Nachmittag für uns", war U15-Trainer und Jugendleiter Nico Weißmann zufrieden mit dem Ergebnis. Sein Team steht vorerst auf Rang Drei, die punktgleichen SV Elversberg hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.