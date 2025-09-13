Halbes Dutzend gegen FCS-Jungs

Das war vor allem im ersten Durchgang eine Lehrstunde für die U19 des 1. FC Saarbrücken. Die TSG Hoffenheim, sicher nicht nur eines der besten Teams der Vorrundengruppe F, sondern ganz Deutschlands ging beim 6:0 (4:0)-Erfolg im FC-Sportfeld schon mit einem deutlichen Vorsprung in die Kabinen. Den Torreigen eröffnete Natnael Abraha bereits in der 5. Minute, ehe Jykese Fields einen lupenreinen Hattrick bis zum 0:4 (22., 25. und 32.) folgen ließ. Fields eröffnete auch den zweiten Durchgang mit dem 0:5 (55.), ehe Jakob Meess den Torreigen mit dem 0:6 (73.) abschloß. Während die Gäste als Tabellenzweiter auf einem Platz stehen, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt, ist das FCS-Team nach dieser hohen Niederlage Sechster von sieben Teams. Schlußlicht SV Sandhausen könnte am Sonntag mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 sogar noch vorbei ziehen. Am kommenden Sonntag (21.09., 13 Uhr) steht nun das letzte "Vorrundenspiel" beim Karlsruher SC an.