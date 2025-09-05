"Halbes Auswärtsspiel im Jahnstadion" - 05er empfangen Fallersleben

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hätten da mehr herausholen müssen. In der zweiten Halbzeit hat FT Braunschweig viel investiert und wir haben bei den Gegentoren zu viel beigetragen. Trotzdem ist das jetzt abgehakt, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Der Fokus liegt auf Punkte sammeln“, so Brinkwerth.

Personell gibt es Licht und Schatten bei den Schwarz-Gelben: Leon Lübberstedt wird definitiv fehlen, Carlos Mücke ist aufgrund von Leistenproblemen fraglich. Dafür kehrt Torhüter Fabian Sündram zurück, zudem rechnet Brinkwerth auch mit den Einsätzen von Richard Hehn und Laurin Böll.

Mit dem VfB Fallersleben wartet ein spielstarker Gegner, der bislang solide gepunktet hat und nur zwei Punkte hinter den 05ern steht. „Fallersleben hat vorne sehr viel Tempo, ist variabel im Angriff und schwer zu fassen. Wir müssen hochkonzentriert auftreten, um bestehen zu können. Für uns wird es wie ein halbes Auswärtsspiel, da wir das Jahnstadion nicht so gut kennen. Aber wir sind vorbereitet“, erklärt der 05-Coach.

Nach zuletzt mehreren verpassten Siegen will Göttingen nun vor heimischem Publikum den nächsten Schritt machen. „Wir müssen unsere Chancen konsequenter nutzen als zuletzt – dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch gegen Fallersleben punkten können“, betont Brinkwerth.