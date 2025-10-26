Halberstadt will dranbleiben: "Das hat sich die Mannschaft erarbeitet"

Doch VfB-Coach Manuel Rost warnte im Videoformat "Germanen-Echo-TV" bewusst vor den Gästen - nicht zuletzt aufgrund deren Comeback in der Vorwoche gegen den VfL Halle 96. "Das spricht für die Truppe, das spricht für Krieschow", sagte Rost zum 3:3-Unentschieden nach 0:3-Rückstand. Im Tableau liegen die Krieschower, die mit Aufstiegsambitionen gestartet waren, momentan allerdings nur auf Rang sechs - elf Punkte hinter dem SC Freital, sechs hinter Halberstadt.

Rost lobt "Glauben und Mentalität" der Mannschaft

Die Germanen können mit dem aktuellen Tabellenbild, 20 Zähler aus neun Spielen und Rang drei, dagegen gut leben. "Die Punkte sprechen für sich", sagte Rost. Wenngleich sich der 36-Jährige so manches Mal - wie zuletzt in Sandersdorf - auch klarere Resultate gewünscht hätte. "Wir wissen natürlich, dass wir derzeit besser dastehen, als es die einzelnen Spiele hergeben", erklärte Rost. "Aber Fakt ist: Wir kommen zum Ergebnis. Das hat sich die Mannschaft erarbeitet durch Fleiß, durch Geschlossenheit, aber auch durch Glauben und Mentalität."

All diese Tugenden wollen die Halberstädter am Sonntag wieder auf den Rasen bringen - um bestenfalls den dritten Sieg im fünften Heimspiel einzufahren. "Für uns gilt es wie immer, das Friedensstadion zu verteidigen", kündigte Rost an. Ob dies gelingt, können Fans und Interessierte im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen. Für (Digital-)Abonnenten von Volksstimme oder Mitteldeutscher Zeitung ist der Stream inklusive.