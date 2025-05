Halberstadt und Rudolstadt glänzen – VfL Halle festigt Platz zwei

– Foto: Björn Roddeck

Der 29. und vorletzte Spieltag der NOFV-Oberliga Süd brachte klare Ergebnisse, emotionale Wendungen und einen packenden Schlagabtausch. Während der Meister 1. FC Magdeburg II gegen Gera mehr Mühe hatte als erwartet, nutzte der VfL Halle seinen Heimvorteil und setzte sich im Rennen um Platz zwei leicht ab. Im Tabellenkeller landete Rudolstadt einen Kantersieg.

Mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten setzte Germania Halberstadt ein klares Zeichen. Die Partie war früh entschieden, denn nach einer Notbremse sah Ludwigsfeldes Fabian Herrmann bereits in der 20. Minute die Rote Karte. Nur drei Minuten später erzielte Joel-Pascal Klaschka das 1:0, in der 55. Minute legte er mit seinem zweiten Treffer nach. Ein Eigentor von Aaron Eichhorn (62.) sowie die späten Tore von Paul Grzega (86.) und Felix Genschmar (87.) besiegelten die Niederlage für Ludwigsfelde. ---

Ein Lebenszeichen aus Rudolstadt: Im Duell mit dem Favoriten aus Freital gelang dem Team ein beeindruckender 4:0-Erfolg. Nach torloser erster Hälfte brachte Maximilian Schlegel seine Mannschaft per Elfmeter in Führung (53.). Danach brach Freital komplett ein: Liam Floßmann (60.), Ron Wachs (70.) und Marco Riemer (87.) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Halle sichert sich durch einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen Wernigerode Platz zwei vor dem Saisonfinale. Jegor Jagupov brachte sein Team früh in Führung (7.), doch Niclas Treu glich per Foulelfmeter aus (26.). Dario Borval (60.) und erneut Jagupov (74.) sorgten für das 3:1, ehe Danny Wagner mit dem Anschlusstreffer in der 81. Minute noch einmal Spannung aufbrachte. ---

Im Derby trennten sich Bautzen und Bischofswerda mit einem 1:1-Unentschieden. Jannik Käppler brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Jonas Krautschick glich nur vier Minuten später aus. In der 69. Minute schwächten sich die Gäste: Eduard Hofmann sah Gelb-Rot, doch Budissa konnte die Überzahl nicht nutzen. ---

Der Meister 1. FC Magdeburg II wurde von einem couragierten Auftritt der Gäste überrascht. Nach Treffern von Albert Frank Millgramm (29.) und Joonas Frenzel (46.) schien Magdeburg auf Kurs. Doch Gera schlug zurück: Marcel Kießling (64.) und Franz Hoffmann (77.) glichen aus. In der Schlussphase wendete sich das Blatt: Fynn Henze sah in der 85. Minute Rot, doch in Unterzahl rettete Frenzel mit seinem zweiten Tor (88.) die Führung, Hector Hink stellte in der 90. Minute den Endstand her. ---

Für Zorbau wurde es in Auerbach deutlich. Bereits nach 47 Minuten lag das Team mit 0:4 zurück – Cedric Graf (3., 47.), Amer Kadric (24.) und Tim Kaiser (33.) trafen für die Gastgeber. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel in der 53. Minute, konnte aber nichts mehr am Auerbacher Sieg ändern. ---