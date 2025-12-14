 2025-12-03T05:51:34.672Z

Halberstadt und RSV Eintracht setzen Zeichen vor der Winterpause

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 16. Spieltags

In der NOFV-Oberliga Süd wurde heute der 16. Spieltag und zugleich der letzte vor der Winterpause abgeschlossen. Halberstadt drehte ein Spiel mit Geduld, Krieschow blieb stabil und der RSV Eintracht 1949 untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll.

---

Gestern, 13:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
4
1

Plauen erwischte einen schwerfälligen Auftakt, doch am Ende stand ein überzeugendes 4:1. Früh brachte Philip Witte die Gäste in der 5. Minute in Führung und traf damit Plauen ins Nervenzentrum. Doch der Absteiger zeigte im zweiten Durchgang seine Klasse. Johann Martynets leitete mit seinem Ausgleich in der 52. Minute die Wende ein, Victor Habermann Passionoto legte in der 58. Minute nach. Ein Eigentor von Valentin Masuth in der 65. Minute besiegelte endgültig Stendals Schicksal, ehe Tyron Profis in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte.

---

Gestern, 13:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
0
0
Abpfiff

Ein 0:0, das die Stärken und Schwächen beider Teams offenlegte: Rudolstadt fand keinen Weg durch die kompakte Defensive des BFV. Bischofswerda verteidigte mit viel Einsatz, nutzte aber auf der anderen Seite seine Chancen nicht. Rudolstadt sammelt zwar einen Punkt, verpasst aber den Sprung in die erste Tabellenhälfte. Bischofswerda hingegen nimmt ein wertvolles Auswärtsergebnis mit.

---

Gestern, 13:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
1
0
Abpfiff

Freital bleibt das Maß der Dinge. In einer zähen Begegnung, die Grimma mit viel Disziplin offenhielt, fand der Tabellenführer erst in der Schlussphase die Lücke. Robin Fluß erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages und sorgte damit für den knappen Heimsieg des SC.

---

Gestern, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1
1
Abpfiff

Das Duell endete mit einem Remis – allerdings mit reichlich Emotionen. Prasidda Pandyal brachte Wernigerode in der 29. Minute in Führung. Sandersdorf reagierte erst spät, dafür entschlossen: Marius Ihbe traf in der 73. Minute zum Ausgleich und hielt die Gastgeber im Rennen um einen Platz im oberen Mittelfeld. Für beide Teams ist das 1:1 ein Ergebnis, das die Tabelle stabilisiert.

---

Heute, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
2
1
Abpfiff

Halberstadt musste lange arbeiten, um das Schlusslicht zu bezwingen. Zunächst geriet der Favorit in Rückstand, als Robin Vogt die Gäste in der 35. Minute überraschend in Führung brachte. Heiligenstadt verteidigte diesen Vorsprung mit großem Einsatz, doch Halberstadt erhöhte nach der Pause spürbar den Druck. Der Ausgleich fiel in der 71. Minute durch Paul Grzega, der die Geduld der Gastgeber belohnte. In der Schlussphase kippte das Spiel endgültig: Davis Boateng traf in der 85. Minute zum 2:1 und sorgte für Erleichterung bei den Germanen. Halberstadt überwintert damit auf Rang 3, während Heiligenstadt weiter tief im Tabellenkeller feststeckt.

---

Heute, 13:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
1
0
Abpfiff

Krieschow bestätigte seine Stabilität und verabschiedete sich mit einem knappen Heimsieg in die Pause. In einer taktisch geprägten Begegnung entschied ein Moment die Partie. Jannis Fuchs erzielte in der 39. Minute das einzige Tor des Spiels und brachte Krieschow damit frühzeitig auf Kurs. Glauchau fand offensiv kaum Lösungen und blieb trotz kämpferischer Leistung ohne zählbaren Ertrag. Krieschow steht mit dem Sieg auf Rang 4, Glauchau überwintert im unteren Mittelfeld.

---

Heute, 13:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
1
3
Abpfiff

Der RSV Eintracht 1949 setzte in Bautzen ein klares Ausrufezeichen und geht als erster Verfolger von Spitzenreiter Freital in die Winterpause. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste alles andere als optimal. Theo Schäller brachte Bautzen in der 9. Minute früh in Führung und ließ Hoffnung im heimischen Lager aufkeimen. Doch der RSV antwortete: Tom Fron glich in der 30. Minute aus, ehe Matthias Steinborn in der 50. Minute das Spiel drehte. In der Schlussphase sorgte Arthur Ekallé mit seinem Treffer in der 85. Minute für die endgültige Entscheidung. Die Partie endete turbulent, als Jannik Käppler in der 84. Minute die Rote Karte sah.

---

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

