Halberstadt nach Plauen, Heiligenstadt und Stendal im Kellerduell

Der 11. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verspricht viel Spannung: Während Tabellenführer SC Freital auf den FSV Budissa Bautzen trifft, kämpfen die Verfolger aus Halberstadt und Halle um den Anschluss. Im Tabellenkeller stehen sich mit Heiligenstadt und Stendal zwei Aufsteiger im direkten Duell gegenüber.
Freital gegen Bautzen – das Duell der Stunde. Der Tabellenführer trifft auf die aufstrebende Mannschaft aus Sachsen, die zuletzt mit einem beeindruckenden 5:0 gegen Rudolstadt aufhorchen ließ. Freital selbst agiert mit acht Siegen aus zehn Spielen fast fehlerfrei, musste zuletzt aber für den Heimsieg gegen Heiligenstadt viel Geduld aufbringen. Bautzen reist mit breiter Brust an und will dem Favoriten Paroli bieten. Vor allem das Duell der Freitaler Defensive, die erst sechs Gegentore zuließ, gegen Budissas Offensivdrang verspricht ein echtes Spitzenspiel.
---
Wenn die beiden Aufsteiger aufeinandertreffen, geht es um mehr als drei Punkte – es geht ums sportliche Überleben. Heiligenstadt steht mit nur drei Punkten weiterhin am Tabellenende und wartet auf den ersten Saisonsieg. Die Mannschaft unterlag zuletzt in Freital 0:2, zeigte dabei aber über weite Strecken Kampfgeist. Stendal dagegen kommt nach der 1:3-Niederlage in Bischofswerda unter Druck. Beide Teams stehen defensiv anfällig, was ein offenes Spiel erwarten lässt. Für den Verlierer wird die Lage im Tabellenkeller noch prekärer.
---
Nach dem 0:5-Debakel in Bautzen steht Rudolstadt unter Zugzwang. Die Thüringer haben in den letzten Wochen den Kontakt zur Spitzengruppe verloren und müssen gegen Halle zurück in die Spur finden. Der VfL reist dagegen mit breiter Brust an – der 3:0-Erfolg über Plauen war eine Machtdemonstration. Besonders die Offensive um Joel Marks und Jegor Jagupov zeigte sich in Topform. Rudolstadt braucht vor heimischem Publikum eine deutliche Leistungssteigerung, um gegen den viertplatzierten VfL bestehen zu können.
---
Beide Teams trennt in der Tabelle nur wenig, doch die Ausgangslage ist unterschiedlich. Krieschow holte in Halberstadt ein 1:1 und zeigte erneut Moral, während Auerbach nach dem 0:0 gegen Sandersdorf auf einen Befreiungsschlag wartet. Krieschow will mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Auerbach hingegen kämpft mit fehlender Torgefahr
---
Der RSV Eintracht 1949 reist als ungeschlagener Tabellenzweiter nach Sandersdorf. Nach dem 3:1 über Wernigerode ist das Selbstvertrauen groß, doch Union gilt als unangenehmer Gegner, besonders auf heimischem Rasen. Sandersdorf trennte sich zuletzt 0:0 in Auerbach und hat eine beachtliche Stabilität entwickelt. Der RSV hingegen will mit seiner spielstarken Offensive den Druck auf Spitzenreiter Freital aufrechterhalten.
---
Glauchau und Bischofswerda verbindet ein Ziel: Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen. Beide Mannschaften kämpften am vergangenen Spieltag – Glauchau trotzte Grimma ein enges Duell ab, während der BFV 08 mit einem 3:1 gegen Stendal neuen Mut schöpfte. In Glauchau trifft eine kampfstarke, aber defensiv anfällige Elf auf ein Bischofswerdaer Team, das zuletzt vor allem in der Schlussphase zu überzeugen wusste. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Klubs.
---
Das Duell verspricht Spannung: Der VFC Plauen will wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, während Germania Halberstadt mit einem Auswärtssieg den Druck auf Freital erhöhen möchte. Die Vogtländer verloren zuletzt 0:3 in Halle. Halberstadt kam gegen Krieschow nicht über ein 1:1 hinaus und braucht eine Steigerung, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. Besonders die Defensive der Gäste wird gefordert sein, wenn Plauen offensiv Druck aufbaut.
---
Zwei formschwankende Teams treffen aufeinander. Wernigerode kassierte in Stahnsdorf die sechste Niederlage, Grimma feierte dagegen mit dem 3:2 gegen Glauchau ein emotional wichtiges Erfolgserlebnis. Für beide zählt nur ein Sieg, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Während Grimma auf seine torgefährlichen Angreifer Alexander Vogel und Kevin Werner setzt, hofft Einheit auf mehr Stabilität in der Defensive nach 21 Gegentoren in zehn Spielen. Ein Spiel mit viel Brisanz und offenem Ausgang.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________