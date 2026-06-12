Halberstadt holt Talent von Regionalligisten: "Längst nicht am Ende" Oberliga Süd +++ Vom FSV Luckenwalde wechselt Ole Schiebold zum VfB Germania von Kevin Gehring · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

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Wie bei allen Oberligisten laufen auch beim VfB Germania Halberstadt die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Am Freitag haben die Halberstädter ihren ersten Neuzugang des Sommers vorgestellt. Dieser bringt viel Potenzial mit, kommt allerdings aus einer langwierigen Pause.

Im vergangenen Sommer war Ole Schiebold innerhalb der Regionalliga Nordost von seinem Ausbildungsverein Chemnitzer FC zum FSV Luckenwalde gewechselt. Bei den Luckenwaldern stand der Abwehrspieler "der Startelf sehr nahe", wie sich der Geschäftsführer Sport des FSV, Hendrik Brösel, erinnert. Dann aber zog sich Schiebold kurz vor dem Saisonstart eine schwerwiegende Knieverletzung zu und fiel deshalb die gesamte Spielzeit aus. Zum Spielerprofil: >> Ole Schiebold

Nun soll das 21-jährige, vielversprechende Talent beim VfB Germania Halberstadt zurück in den Tritt finden. "Junge Spieler benötigen Spielzeit, das predigen wir und daher gilt es auch danach zu handeln. Für Ole ist der Schritt zu einem ambitionierten Oberligisten absolut folgerichtig. Wir werden seine Entwicklung genau verfolgen", sagt Brösel zum Abschied. Germanen wollen Schiebold "die passende Plattform bieten" "Mit Ole gewinnen wir einen jungen Spieler dazu, von dessen Potenzial wir absolut überzeugt sind", freut sich dagegen VfB-Coach Manuel Rost über die Verpflichtung. "Er bringt eine sehr gute fußballerische Ausbildung mit, kennt bereits das Niveau des Männerfußballs und verfügt über Eigenschaften, die hervorragend zu unserer Spielidee passen", unterstreicht der 37-Jährige.