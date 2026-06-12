Halberstadt holt Talent von Regionalligist: "Längst nicht am Ende"

Wie bei allen Oberligisten laufen auch beim VfB Germania Halberstadt die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Am Freitag haben die Halberstädter ihren ersten Neuzugang des Sommers vorgestellt. Dieser bringt viel Potenzial mit, kommt allerdings aus einer langwierigen Pause.
Im vergangenen Sommer war Ole Schiebold innerhalb der Regionalliga Nordost von seinem Ausbildungsverein Chemnitzer FC zum FSV Luckenwalde gewechselt. Bei den Luckenwaldern stand der Abwehrspieler "der Startelf sehr nahe", wie sich der Geschäftsführer Sport des FSV, Hendrik Brösel, erinnert. Dann aber zog sich Schiebold kurz vor dem Saisonstart eine schwerwiegende Knieverletzung zu und fiel deshalb die gesamte Spielzeit aus. Zum Spielerprofil:
Nun soll das 21-jährige, vielversprechende Talent beim VfB Germania Halberstadt zurück in den Tritt finden. "Junge Spieler benötigen Spielzeit, das predigen wir und daher gilt es auch danach zu handeln. Für Ole ist der Schritt zu einem ambitionierten Oberligisten absolut folgerichtig. Wir werden seine Entwicklung genau verfolgen", sagt Brösel zum Abschied.
"Mit Ole gewinnen wir einen jungen Spieler dazu, von dessen Potenzial wir absolut überzeugt sind", freut sich dagegen VfB-Coach Manuel Rost über die Verpflichtung. "Er bringt eine sehr gute fußballerische Ausbildung mit, kennt bereits das Niveau des Männerfußballs und verfügt über Eigenschaften, die hervorragend zu unserer Spielidee passen", unterstreicht der 37-Jährige.
Überstürzen wolle man es mit dem Youngster aber nicht. "Natürlich liegt hinter ihm eine längere und nicht einfache Verletzungsphase. Genau deshalb betrachten wir seine Entwicklung nicht nur kurzfristig, sondern mit einer klaren Perspektive", sagt Rost. "Wir sind überzeugt, dass Ole nach seiner vollständigen Rückkehr noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist."
Entscheidend für die Verpflichtung sei "nicht nur seine fußballerische Qualität" gewesen, unterstreicht Manuel Rost, "sondern auch seine Bereitschaft, weiter an sich zu arbeiten und den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gehen zu wollen. Wir wollen ihm dafür die passende Plattform bieten und freuen uns sehr, ihn künftig in unseren Reihen zu haben."