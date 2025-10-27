Halberstadt hadert mit Remis: "Nicht zielstrebig genug zum Tor"

"Ich bin zwiegespalten", sagte Germania-Coach Manuel Rost in der Pressekonferenz nach dem dritten Remis der laufenden Saison. Einerseits ginge "das 1:1 in Ordnung", erklärte der 36-Jährige. Nach dem Rückstand sei es immerhin "ein Punkt der Moral" für die Halberstädter gewesen. Und doch hätten die Germanen das vor allem taktisch geprägte Heimspiel vor 311 Zuschauern gerne für sich entschieden.

Doch dafür fehlte es an der letzten Präzision, an der letzten Zielstrebigkeit in den eigenen Offensivbemühungen. "Wir haben so viele Einbrüche ins letzte Drittel, sind dort aber zu fahrig gewesen", haderte Rost. So gingen die Gäste aus Krieschow mit einer Führung in die Pause: Miguel Pereira Rodrigues köpfte kurz vor der Halbzeit für die Blau-Weißen ein (41.).

Ein 19-Jähriger als bester Torschütze des Oberligisten

Doch - und das hob Rost lobend hervor - ergaben sich die Halberstädter ihrem Schicksal im zweiten Durchgang nicht. Wie schon häufiger im Saisonverlauf bewiesen sie Moral. Und am Ende konnte sie sich einmal mehr bei einem ihrer Jüngsten bedanken: Joel-Pascal Klaschka glich mit seinem fünften Saisontor zum späteren, leistungsgerechten 1:1-Endstand aus (76.).

"Unser jüngster Spieler, der eigentlich im ersten Jahr im Männerbereich ist, ist derzeit unser bester Torschütze. Das sagt ja alles", lobte Rost den 19-Jährigen, der im jungen Alter schon viel Verantwortung übernimmt und damit sinnbildlich für den Halberstädter Weg stehe. Dass man auf jenem Weg auch immer mal mit Spielen rechnen müsse, die nicht gewonnen werden, hatte Rost im Saisonverlauf schon immer wieder betont.

Fans und Interessierte konnten das Heimspiel des VfB Germania Halberstadt gegen den VfB Krieschow im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen. Dort gibt es die vollen 90 Minuten inklusive der Interviews nach dem Spiel nun im kompletten Re-Live. Für (Digital-)Abonnenten von Volksstimme oder Mitteldeutscher Zeitung ist der Stream inklusive.