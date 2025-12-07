Halberstadt dreht Spiel beim VfL Halle, Glauchau mit später Aufholjagd

Der Auftakt ins Spiel ist ein Versprechen an die Zuschauer, dass dieser Abend reich an Emotionen sein würde. Bereits in der siebten Minute bringt Karl-Ludwig Zech die Hausherren in Führung – ein früher Treffer, der Bautzen Sicherheit gibt und Auerbach sofort unter Zugzwang setzt. Doch die Dynamik ändert sich, als Budissa in der 38. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen muss: Steve Schröder sieht die Rote Karte, und plötzlich stehen die Gastgeber vor einer langen, komplizierten Aufgabe. Fast im direkten Anschluss nutzt Cedric Graf diese Unruhe und erzielt nach 39 Minuten den Ausgleich für den VfB Auerbach. Die Partie kippt atmosphärisch, Auerbach riecht die Chance, das dezimierte Bautzen zu überrennen. Doch stattdessen wächst der FSV an der eigenen Unterzahl. Mit enormem Einsatz, disziplinierter Ordnung und einer bemerkenswerten Effektivität gelingt Bautzen in der Schlussphase der erneute Umschwung. Zunächst trifft Toni Orosz in der 74. Minute zum 2:1 – ein Treffer, der den emotionalen Kern dieses Spiels markiert. Nur fünf Minuten später setzt Theo Schäller mit dem 3:1 den Endpunkt unter einer Leistung, die Mut, Moral und Zielstrebigkeit vereint. ---

Der bislang so souverän auftretende Spitzenreiter aus Freital erlebte gegen den hartnäckigen Tabellenzweiten aus Stahnsdorf einen bitteren Nachmittag. Vor 214 Zuschauern entwickelte sich ein Duell, das von taktischer Disziplin und intensiven Zweikämpfen geprägt war. Erst ein Foulelfmeter brachte die Entscheidung: In der 61. Minute verwandelte Matthias Steinborn zum 1:0 und gab seiner Mannschaft den entscheidenden Impuls. Trotz Freitals zunehmenden Drucks blieb der Ausgleich verwehrt. Der Spitzenkampf im Tableau ist damit wieder enger geworden – der RSV Eintracht rückt bis auf zwei Punkte heran. ---

Rudolstadt und Grimma lieferten ein hochemotionales Spiel, das von vier Toren und zwei Platzverweisen geprägt war. Emilio Heß eröffnete in der 26. Minute für die Gastgeber, doch Grimma fand durch Tim Mattheus in der 48. Minute direkt zurück in die Partie. In der 53. Minute drehte Toni Ziffert per Foulelfmeter sogar das Spiel, ehe Maximilian Schlegel in der 78. Minute ebenfalls vom Punkt ausglich. Die Schlüsselszene ereignete sich zuvor: In der 75. Minute sah Stefan Tröger Rot, nur eine Minute später folgte Giovanni Lumpitzsch – zwei Platzverweise innerhalb kürzester Zeit zwangen Grimma zu neunt zu Ende zu spielen. Am Ergebnis änderte das jedoch nichts. Rudolstadt verpasst trotz Überzahl den Sieg, bleibt aber im Tabellenmittelfeld stabil. ---

Plauen festigt mit einem kontrollierten und abgeklärten Heimsieg seinen Platz im oberen Drittel. Vor 393 Zuschauern gelang Matheus de Moura Beal in der 51. Minute der einzige Treffer des Nachmittags. Bischofswerda stemmte sich gegen die Niederlage, blieb aber offensiv zu harmlos. Plauen nimmt Kurs auf die vorderen Plätze, während BFV 08 weiter im Abstiegskampf steckt. ---

Krieschow präsentierte sich in beeindruckender Form und überrollte Lok Stendal vor 186 Zuschauern mit Konsequenz und Wucht. Ein frühes Tor von Jannis Fuchs in der 6. Minute legte den Takt fest, Andy Hebler erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Stendal schöpfte kurz Hoffnung, als Philip Witte in der 22. Minute verkürzte, doch der Aufsteiger zerstörte sich die Partie selbst: In der 31. Minute sah Alexander Schleicher die Rote Karte. In Überzahl schraubte Krieschow das Ergebnis weiter nach oben – erneut durch Andy Hebler in der 58. Minute und durch Miguel Pereira Rodrigues in der 82. Minute. Ein klarer Erfolg. ---

Wernigerode und Heiligenstadt trennten sich in einem intensiven Kellerduell mit einem 1:1. Usman Taiwo brachte die Gastgeber bereits in der 18. Minute in Führung, doch Heiligenstadt schlug in der 68. Minute durch Kristian Bako zurück. Der Punkt hilft beiden Teams nur bedingt weiter, verändert jedoch die Abstiegszone nicht entscheidend. ---

In Sandersdorf entwickelte sich vor 48 Zuschauern ein Spiel, das erst spät an Dramatik gewann. Die Gastgeber gingen in der 57. Minute durch Dennis Brunner mit 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später sorgte erneut Dennis Brunner – diesmal in der 65. Minute – für das 2:0 und eine vermeintlich komfortable Ausgangslage. Glauchau hatte bis dahin Mühe, Zugriff auf das Spiel zu finden, blieb jedoch geduldig. In der 86. Minute verkürzte der Aufsteiger durch ein Eigentor von Lennart Pascal Jauck. Dieser Treffer brachte plötzlich neue Energie ins Spiel der Gäste. In der 90.+4 Minute gelang Florian Hähnel schließlich tatsächlich noch der Ausgleich – ein bitterer Moment für Sandersdorf. Für Glauchau bedeutet der späte Punktgewinn einen wertvollen Schritt im engen Tabellenkorridor des unteren Mittelfelds. Sandersdorf hingegen verpasst es, sich besser zu positionieren. ---