Halberstadt dreht bei Landesligist nach torloser erster Halbzeit auf Oberliga Süd +++ Der SV Eintracht Osterwieck hält 52 Minuten lang die Null gegen den VfB von Kevin Gehring · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl Heinz Schmuck

52 Minuten lang hat sich der SV Eintracht Osterwieck mit allen Mitteln gewehrt. Dann aber hat ein Standard die Defensive des Landesliga-Aufsteigers geknackt. Am Ende setzte sich der Oberligist VfB Germania Halberstadt am Freitagabend noch deutlich durch.

Schon im ersten Durchgang hatten die Halberstädter das Geschehen am Ratsgarten erwartungsgemäß dominiert. Die Hintermannschaft der Hausherren hielt aber Stand. Auch die erste Großchance in Hälfte zwei bekamen die Osterwiecker noch verteidigt. Dann aber knackte Edhem Hujdurovic die Eintracht nach einem ruhenden Ball (52.).

Probespieler erhöht für Germania Halberstadt Mit der Führung im Rücken konnten die Halberstädter dann auch ihre Gelegenheiten nutzen. Nachdem Pascal Hackethal kurz zuvor noch einen Freistoß an die Latte geschossen hatte (55.), sorgte Probespieler Max Adrian (zuletzt bei der U19 des 1. FC Magdeburg) nur wenige Augenblicke später für das 2:0 des Oberligisten. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten erhöhte Paul Kühnhardt (62.), ehe Felix Geschnmar nur drei Minuten später bereits zum vierten Mal für die Halberstädter vollstreckte. In der Schlussphase sorgten der 17-jährige Ben Prüßner (82.) und Silvio Rust (84.) am Ende noch für den standesgemäßen 6:0-Erfolg des Oberligisten.