Halberstadt-Abwehrchef wechselt an die Küste: "Leuchtturm-Transfer"

– Foto: Bernward Seipel

Mit der Rückkehr von Marcel Kohn hatte der VfB Germania Halberstadt im vergangenen Sommer ein Zeichen gesetzt. Der ehemalige Regionalliga-Spieler sollte die junge Mannschaft der Germanen anführen - und tat dies auch. In 25 Oberliga-Partien kam der Abwehrchef für den Oberligisten zum Einsatz. In diesem Sommer allerdings folgte der Abschied.

Kohn wird künftig an der Küste auflaufen. Der 31-Jährige schließt sich dem FC Anker Wismar in der NOFV-Oberliga Nord an. Für die Hansestädter sei die Verpflichtung des 1,91 Meter großen Defensivroutiniers ein erster "großer Leuchtturm-Transfer", wie der FC Anker zur Vorstellung schrieb. Zum Spielerprofil:

Insbesondere verweisen die Wismarer auf die große Erfahrung Kohns. "Seine Vita spricht dabei für sich: 160 Regionalliga-Einsätze, 132 Oberliga-Einsätze", verweist der Club: "Seine bisherige Laufbahn zeigt einen Spieler mit reichlich Erfahrung und vielen Stationen im leistungsorientierten Fußball." Nun also kehrt Marcel Kohn, der auch schon die U23 des FC Hansa Rostock als Routinier anführte (2022-24), zurück nach Mecklenburg-Vorpommern.

Beim Vorjahresneunten der NOFV-Oberliga Nord soll der Defensivmann nun mit seiner Routine vorangehen. "Ein echter Leuchtturm-Transfer für uns, mit ordentlich Qualität, Präsenz und Erfahrung für unsere Defensive", hieß es in der Vorstellung des FC Anker.