„Halbe zweite Mannschaft in der Kreisklasse“ – Verkorkste Saison in Adelshofen endet mit Abstieg

Nach zwei Spielzeiten in der Kreisklasse geht es für den SV Adelshofen wieder runter. Die Entscheidung fiel erst in den letzten 45 Minuten der Saison.

Adelshofen – Eine Halbzeit lang konnte Adelshofen hoffen, über die Relegation vielleicht doch den Ligaerhalt zu sichern. Der SVA führte am letzten Spieltag zu Hause gegen die SpVgg Wildenroth und war in der Blitztabelle gegenüber dem FC Landsberied im Vorteil. „Dann hatten wir ganz schwache 60 Sekunden“, sagt der neue SVA-Fußballchef Lukas Scherer. Wildenroth drehte die Partie, während sich der SVA von dem Doppelschlag nicht mehr erholte. Und so konnte Adelshofen die gleichzeitige Niederlage der Landsberieder nicht nutzen und rutschte wegen des verlorenen Direktvergleichs auf den direkten Abstiegsplatz ab.

Zahlreiche Verletzungen von Anfang an

Es war das bittere Ende einer Saison, die laut Scherer von Anfang an schwierig war und in der man wegen vieler Verletzungen nie so recht zu einer gut eingespielten Stammbesetzung finden konnte. „Zum Saisonende hat die halbe zweite Mannschaft in der Kreisklasse gespielt“, schildert Scherer die Situation.

Nach den ersten vier Spieltagen hatte der SVA bereits 18 Gegentreffer kassiert. Zwar folgten zwei Siege, doch den Trainer Alexander Englisch rettete das nicht. Am achten Spieltag zog der Verein zum ersten Mal in der Saison 2024/25 die Reißleine. Matthias Saller und Michael Rösler coachten interimsweise, dann Vereinsikone Thomas Rieder bis zur Winterpause. Schließlich übernahm der erst im Herbst in Emmering entlassene Oliver Laubenstein, der es aber auch nicht bis zum Saisonschluss schaffte. In der Folge sprangen Stephan Murphy und am letzten Spieltag Klaus Trinkl in die Bresche.

Neuer Coach soll Ruhe ins Team bringen

Nun soll der zuletzt in Moorenweis tätige Johannes Schöttl nicht nur Ruhe auf den Trainerstuhl bringen, sondern auch einen neu zusammengewürfelten Kader auf Kurs bringen. Einige Verletzte kehren zurück, aus der A-Jugend rücken fünf Talente auf, aus der „Zweiten“ ein paar nach. Deshalb wollen die SVA-Verantwortlichen bei der Zielsetzung den Ball erst einmal etwas flacher halten: „Wir wollen schon im oberen Drittel mitmischen, aber der sofortige Wiederaufstieg ist nicht das primäre Ziel“, sagt Scherer, der sich „auf einige interessante Derbys“ in der A-Klasse freut.

Die Zweitvertretung des SVA wird ebenfalls mit einem personell und zahlenmäßig guten Kader in die neue Saison gehen. Da sind die Ziele ehrgeiziger. „Die wollen endlich aus der C-Klasse raus“, sagt der Fußballchef. (Hans Kürzl)