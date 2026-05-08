Halbe Liga im Abstiegskampf: Das Restprogramm der Bezirksliga 4 Titel so gut wie vergeben von red · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Während im Kampf um die Meisterschaft schon an diesem Wochenende die Entscheidung fallen könnte, ist der Kampf um den Klassenerhalt so spannend wie in keiner anderen Staffel – und das, obwohl praktisch nur noch ein Abstiegsplatz zu vergeben ist.

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter Während Germania Eicherscheid den Sekt bereits kaltstellen kann, steuert alles auf einen Showdown am 30. Spieltag zwischen Germania Hilfarth und dem Kohlscheider BC zu. Da Hilfarth ein Spiel weniger auf dem Konto hat, könnten sie mit einem Sieg im Nachholspiel bis auf einen Zähler an Kohlscheid heranrücken und den Aufstieg somit aus eigener Kraft schaffen. Der KBC muss in seinen verbleibenden Spielen gegen Teams aus dem Keller unbedingt vorlegen, um den psychologischen Vorteil vor dem direkten Duell zu behalten. Letztlich wird wohl die Offensivkraft im finalen Aufeinandertreffen entscheiden, wer den Meister als bester Vize in die Landesliga begleiten könnte. Germania Eicherscheid

26. Spieltag: (A) SC Erkelenz (11.)

27. Spieltag: (H) DJK FV Haaren (5.)

28. Spieltag: (A) Rhenania Richterich (10.)

29. Spieltag: (A) TV Konzen (12.)

30. Spieltag: (H) SG Stolberg (14.)

Kohlscheider BC

26. Spieltag: (A) TV Konzen (12.)

27. Spieltag: (H) FC Roetgen (9.)

29. Spieltag: (H) VfR Würselen (13.)

30. Spieltag: (A) Germania Hilfarth (3.) Germania Hilfarth

26. Spieltag: (H) SG Stolberg (14.)

27. Spieltag: (A) FC Concordia Oidtweiler (8.)

28. Spieltag: (H) SV Alemannia Mariadorf (4.)

29. Spieltag: (A) Ay-Yildizspor Hückelhoven (6.)

30. Spieltag: (H) Kohlscheider BC (2.)