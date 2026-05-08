Halbe Liga im Abstiegskampf: Das Restprogramm der Bezirksliga 4

Während im Kampf um die Meisterschaft schon an diesem Wochenende die Entscheidung fallen könnte, ist der Kampf um den Klassenerhalt so spannend wie in keiner anderen Staffel – und das, obwohl praktisch nur noch ein Abstiegsplatz zu vergeben ist.
Während Germania Eicherscheid den Sekt bereits kaltstellen kann, steuert alles auf einen Showdown am 30. Spieltag zwischen Germania Hilfarth und dem Kohlscheider BC zu. Da Hilfarth ein Spiel weniger auf dem Konto hat, könnten sie mit einem Sieg im Nachholspiel bis auf einen Zähler an Kohlscheid heranrücken und den Aufstieg somit aus eigener Kraft schaffen. Der KBC muss in seinen verbleibenden Spielen gegen Teams aus dem Keller unbedingt vorlegen, um den psychologischen Vorteil vor dem direkten Duell zu behalten. Letztlich wird wohl die Offensivkraft im finalen Aufeinandertreffen entscheiden, wer den Meister als bester Vize in die Landesliga begleiten könnte.
Germania Eicherscheid
26. Spieltag: (A) SC Erkelenz (11.)
27. Spieltag: (H) DJK FV Haaren (5.)
28. Spieltag: (A) Rhenania Richterich (10.)
29. Spieltag: (A) TV Konzen (12.)
30. Spieltag: (H) SG Stolberg (14.)
Kohlscheider BC
26. Spieltag: (A) TV Konzen (12.)
27. Spieltag: (H) FC Roetgen (9.)
29. Spieltag: (H) VfR Würselen (13.)
30. Spieltag: (A) Germania Hilfarth (3.)
Germania Hilfarth
26. Spieltag: (H) SG Stolberg (14.)
27. Spieltag: (A) FC Concordia Oidtweiler (8.)
28. Spieltag: (H) SV Alemannia Mariadorf (4.)
29. Spieltag: (A) Ay-Yildizspor Hückelhoven (6.)
30. Spieltag: (H) Kohlscheider BC (2.)
Die SG Stolberg steckt in der tiefsten Klemme, da sie mit Hilfarth und Eicherscheid das wohl brutalste Restprogramm vor der Brust hat. Im Gegensatz dazu hat der VfR Würselen einen „Joker“ im Ärmel, da sie am letzten Spieltag gegen das abgeschlagene Niersquelle Kuckum spielen und diese drei Punkte fest einplanen. Das direkte Duell zwischen Erkelenz und Stolberg am 28. Spieltag wird zum ultimativen Überlebenskampf, bei dem eine Niederlage für die SG fast schon den Gang in die Kreisliga bedeuten könnte. Da auch Oidtweiler und Roetgen noch nicht gänzlich gesichert sind, könnte sogar das Torverhältnis am Ende das Zünglein an der Waage sein, wobei Stolberg hier aktuell die schlechtesten Karten besitzt.
FC Concordia Oidtweiler
26. Spieltag: (A) VfR Würselen (13.)
27. Spieltag: (H) Germania Hilfarth (3.)
28. Spieltag: (A) Falke Bergrath (7.)
29. Spieltag: (H) SC Erkelenz (11.)
30. Spieltag: (A) Rhenania Richterich (10.)
FC Roetgen
26. Spieltag: (H) Ay-Yildizspor Hückelhoven (6.)
27. Spieltag: (A) Kohlscheider BC (2.)
28. Spieltag: (H) Niersquelle Kuckum (15.)
29. Spieltag: (A) DJK FV Haaren (5.)
30. Spieltag: (H) TV Konzen (12.)
SC Erkelenz
26. Spieltag: (H) Germania Eicherscheid (1.)
27. Spieltag: (A) Rhenania Richterich (10.)
28. Spieltag: (H) SG Stolberg (14.)
29. Spieltag: (A) FC Concordia Oidtweiler (8.)
30. Spieltag: (H) SV Alemannia Mariadorf (4.)
Rhenania Richterich
26. Spieltag: (A) Falke Bergrath (7.)
27. Spieltag: (H) SC Erkelenz (11.)
28. Spieltag: (H) Germania Eicherscheid (1.)
29. Spieltag: (A) SG Stolberg (14.)
30. Spieltag: (H) FC Concordia Oidtweiler (8.)
TV Konzen
26. Spieltag: (H) Kohlscheider BC (2.)
27. Spieltag: (A) Niersquelle Kuckum (15.)
28. Spieltag: (H) DJK FV Haaren (5.)
29. Spieltag: (H) Germania Eicherscheid (1.)
30. Spieltag: (A) FC Roetgen (9.)
VfR Würselen
26. Spieltag: (H) FC Concordia Oidtweiler (8.)
27. Spieltag: (A) SV Alemannia Mariadorf (4.)
28. Spieltag: (H) Ay-Yildizspor Hückelhoven (6.)
29. Spieltag: (A) Kohlscheider BC (2.)
30. Spieltag: (H) Niersquelle Kuckum (15.)
SG Stolberg
26. Spieltag: (A) Germania Hilfarth (3.)
27. Spieltag: (H) Falke Bergrath (7.)
28. Spieltag: (A) SC Erkelenz (11.)
29. Spieltag: (H) Rhenania Richterich (10.)
30. Spieltag: (A) Germania Eicherscheid (1.)