Halb-Gas ist nicht genug: SV Miesbach unterliegt Raubling

Der SV Miesbach unterliegt im letzten Saisonspiel dem TuS Raubling mit 1:3, dennoch überwiegt die Freude über eine starke Saison.

Die Luft war einfach raus beim letzten Saisonspiel des SV Miesbach. Die Kreisstädter mussten sich in der Bezirksliga Ost am Samstag zu Hause dem TuS Raubling mit 1:3 geschlagen geben, der nun noch in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen muss. Miesbach beendet damit die Spielzeit als Aufsteiger auf einem sehr starken sechsten Platz und kann mit dem ersten Jahr in der Bezirksliga mehr als zufrieden sein – auch wenn das letzte Heimspiel nicht nach den Wünschen der Verantwortlichen lief.

So verabschiedeten sich der Sportliche Leiter Fredl Hollmann, der das Projekt SV Miesbach in den vergangenen Jahren mit aufgebaut hatte, und die beiden verdienten Kicker Christian Altenburg und Thomas Dietl ohne Punktgewinn. Einige Minuten nach dem Schlusspfiff hatten aber dennoch die meisten Miesbacher aufgrund des nahezu optimalen Saisonverlaufs wieder ein Schmunzeln auf den Lippen.

Beim letzten Heimspiel der Spielzeit ging es für beiden Seiten um nichts mehr. Die Miesbacher kämpften noch um Rang fünf, dass es für Raubling in die Abstiegsrelegation gehen würde, war ebenfalls vor dem Anpfiff denkbar. „Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Leider waren wir heute nicht mit voller Konzentration dabei“, sagte SV-Coach Hans-Werner Grünwald.

Dabei begann die Begegnung für die Kreisstädter, die erneut ohne ihren verletzten Top-Torjäger Josef Sontheim auskommen mussten, ordentlich. Die Miesbacher hatten die erste Gelegenheit der Partie, scheiterten aber im Abschluss. Dann rettete Keeper Michael Wiesböck bei einem Freistoß der Gäste stark. Nach einer Ecke hatte Robert Mündl die Führung auf dem Fuß, verfehlte das Gehäuse aber aus drei Metern. Nach einem Steckpass von Maximilian Wiedmann tauchte Sean Erten kurz vor der Pause allein vor dem Gästekeeper auf, überlupfte diesen – aber auch das Tor. So ging es torlos in die Kabinen. „Die erste Hälfte war ausgeglichen. Wir wollten Fußball spielen und mit wenig Aufwand zum Erfolg kommen. Aber es haben die Laufbereitschaft und die Zweikämpfe gefehlt“, resümierte Grünwald.

Tore bekamen die Zuschauer im zweiten Abschnitt zu sehen, vor allem vonseiten der Gäste, die nach Wiederanpfiff durch einen unhaltbaren Weitschuss aus gut 20 Metern zum 1:0 trafen. Eine knappe Stunde war gespielt, als Mündl im Strafraum gefoult würde und Wiedmann den fälligen Strafstoß zum Ausgleich versenkte. Bei einem Latten-Kopfball der Raublinger hatten die Miesbacher noch Glück, dann trafen die Gäste nach einem Ballverlust im Miesbacher Spielaufbau zum 2:1. Die Kreisstädter rannten an und wurden ausgekontert. Nach einer Flanke von links traf Raubling per Kopf zum 3:1-Endstand.

Die Miesbacher hatten aber noch eine gute Chance: Erten hatte den Gästekeeper nach einem guten Angriff bereits umspielt, traf aber vor dem leeren Tor aus spitzem Winkel nur das Außennetz. „Die Szene war symptomatisch für das ganze Spiel“, sagte Grünwald. So geht der SV also ohne Punktgewinn in die Sommerpause, was in Summe durchaus verschmerzbar sein dürfte.

Thomas Spiesl