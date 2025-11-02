Hakenkreuze, NS-Parolen: Anlage des SV Siersdorf schwer beschädigt

Der Fußballverein SV Siersdorf aus dem Kreis Düren ist Opfer einer massiven Vandalismusaktion geworden. Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November mehrere Bereiche der Sportanlage des Kreisliga‑B1‑ und ‑C1‑Clubs mit rechtsradikalen Symbolen und Parolen besprüht.

Betroffen sind unter anderem Werbebanden, Auswechselbänke und das Vereinsheim. Das Ausmaß der Zerstörung bezeichnet der Verein als „enorm“. Gleichzeitig wurden nahestehende Gebäude wie das angrenzende Pfadfinderheim in die Tat verwickelt.

In einer Vereinsmitteilung heißt es: „Unser Sportplatz sowie das angrenzende Pfadfinderheim wurden gestern Nacht vom Vandalismus heimgesucht. Es wurden Hakenkreuze, NS‑Parolen und sonstige Schmierereien hinterlassen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und den Staatsschutz eingeschaltet. Die Tat verurteilt der SV Siersdorf aufs Schärfste. Zerstörungswahn und rechtsradikales Gedankengut lehnen wir als ehrenamtlicher Teil der Gesellschaft ab.“

Bis zu 500 Euro Belohnung

Der Verein bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat – eine Belohnung von bis zu 500 Euro wurde für sachdienliche Hinweise ausgelobt. Ferner wurde bereits in Kooperation mit einer örtlichen Folientechnik‑Firma mit der Entfernung der Schmierereien begonnen.

In der Fußballregion Düren fanden nach Bekanntwerden der Tat zahlreiche Solidaritätsbekundungen statt – etwa durch Vereine, die ihre Unterstützung gegen rechtes Gedankengut und Vandalismus öffentlich erklärten.