Hakan Günaydin: „Das Besondere am Berliner Fußball ist.."

Hakan Günaydin in Aktion für Dersim II – Foto: Frank Arlinghaus

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Hakan Günaydin vom Bezirksligisten BSV Dersim II

Günaydin hält Dersim II im Aufstiegskampf

Vier Tore in einem Spiel sind selbst für Stürmer selten – für Hakan Günaydin vom BSV Dersim II (Dritter der Staffel 3) jedoch genau das richtige Ausrufezeichen zur richtigen Zeit. Mit seinem Viererpack beim Sieg gegen den Friedrichshagener SV hielt der 27-Jährige seine Mannschaft im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga. Der Angreifer wurde beim 1. FC Union Berlin ausgebildet und sammelte später Erfahrung im höherklassigen Berliner Amateurfußball. Heute spielt Günaydin bewusst eine Liga tiefer – auch wegen des besonderen Umfelds beim Kreuzberger Verein. Beim BSV Dersim II trifft er zudem auf einen prominenten Mitspieler: Ex-Bundesligaprofi Max Kruse schnürt ebenfalls die Schuhe für die Kreuzberger. Gemeinsam will das Team im Saisonendspurt den Aufstieg perfekt machen. FuPa Berlin hat mit Hakan Günaydin über seinen Viererpack, Berliner Straßenfußball und die Ziele mit Dersim II gesprochen.

Interview FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern? Ja, auf jeden Fall. In der Jugend bei Union Berlin gab es ein paar Spiele, in denen ich fünf oder sechs Tore gemacht habe. Im Herrenbereich waren es, glaube ich, zweimal vier Tore – einmal jetzt diese Woche und einmal damals mit Sparta Lichtenberg gegen Empor in der Verbandsliga. Das sind natürlich Spiele, die bleiben im Kopf. FuPa Berlin: Ist der Aufstieg ein Thema für euch? Auf jeden Fall. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, hatten dann zum Ende der Hinrunde aber ein paar Ausfälle. Ich selbst hatte auch einen Muskelfaserriss, habe ein paar Spiele verpasst und ein paar sogar angeschlagen gemacht. Da haben wir etwas nachgelassen. Jetzt sind aber wieder alle gesund – fit würde ich nicht unbedingt sagen, haha – aber wir sind wieder da. Ich bin überzeugt: Wir steigen auf jeden Fall auf. FuPa Berlin: Du könntest locker höher spielen – warum Dersim II? Ich habe damals bewusst entschieden, etwas kürzerzutreten, weil Oberliga und Arbeit zusammen einfach sehr anstrengend waren. Mir war wichtig, weiter Fußball zu spielen, aber auch Spaß zu haben und ein gutes Umfeld zu haben. Bei Dersim II habe ich genau das gefunden. Zum einen wegen des Umfelds – mein Bruder und mein Cousin spielen hier auch. Und dann ist auch richtig Qualität in der Mannschaft: Mit Max Kruse haben wir einen Ex-Profi dabei, mein Cousin hat viel Oberliga-Erfahrung und dazu kommen viele Jungs, die einfach starken Straßenfußball spielen. Bei uns ist eigentlich alles vorhanden. Ich habe hier gerade sehr viel Spaß – und wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann sogar nochmal etwas höher. Im Fußball soll man ja nie nie sagen.

Hakan Günaydin aktiv in der Oberliga für Sparta – Foto: Mehmet Dedeoglu