Hakan Günaydin: „Das Besondere am Berliner Fußball ist.."

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Hakan Günaydin vom Bezirksligisten BSV Dersim II
Günaydin hält Dersim II im Aufstiegskampf
Vier Tore in einem Spiel sind selbst für Stürmer selten – für Hakan Günaydin vom BSV Dersim II (Dritter der Staffel 3) jedoch genau das richtige Ausrufezeichen zur richtigen Zeit. Mit seinem Viererpack beim Sieg gegen den Friedrichshagener SV hielt der 27-Jährige seine Mannschaft im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga. Der Angreifer wurde beim 1. FC Union Berlin ausgebildet und sammelte später Erfahrung im höherklassigen Berliner Amateurfußball. Heute spielt Günaydin bewusst eine Liga tiefer – auch wegen des besonderen Umfelds beim Kreuzberger Verein. Beim BSV Dersim II trifft er zudem auf einen prominenten Mitspieler: Ex-Bundesligaprofi Max Kruse schnürt ebenfalls die Schuhe für die Kreuzberger. Gemeinsam will das Team im Saisonendspurt den Aufstieg perfekt machen.
FuPa Berlin hat mit Hakan Günaydin über seinen Viererpack, Berliner Straßenfußball und die Ziele mit Dersim II gesprochen.
FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern?
Ja, auf jeden Fall. In der Jugend bei Union Berlin gab es ein paar Spiele, in denen ich fünf oder sechs Tore gemacht habe. Im Herrenbereich waren es, glaube ich, zweimal vier Tore – einmal jetzt diese Woche und einmal damals mit Sparta Lichtenberg gegen Empor in der Verbandsliga. Das sind natürlich Spiele, die bleiben im Kopf.
FuPa Berlin: Ist der Aufstieg ein Thema für euch?
Auf jeden Fall. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, hatten dann zum Ende der Hinrunde aber ein paar Ausfälle. Ich selbst hatte auch einen Muskelfaserriss, habe ein paar Spiele verpasst und ein paar sogar angeschlagen gemacht. Da haben wir etwas nachgelassen. Jetzt sind aber wieder alle gesund – fit würde ich nicht unbedingt sagen, haha – aber wir sind wieder da. Ich bin überzeugt: Wir steigen auf jeden Fall auf.
FuPa Berlin: Du könntest locker höher spielen – warum Dersim II?
Ich habe damals bewusst entschieden, etwas kürzerzutreten, weil Oberliga und Arbeit zusammen einfach sehr anstrengend waren. Mir war wichtig, weiter Fußball zu spielen, aber auch Spaß zu haben und ein gutes Umfeld zu haben. Bei Dersim II habe ich genau das gefunden. Zum einen wegen des Umfelds – mein Bruder und mein Cousin spielen hier auch. Und dann ist auch richtig Qualität in der Mannschaft: Mit Max Kruse haben wir einen Ex-Profi dabei, mein Cousin hat viel Oberliga-Erfahrung und dazu kommen viele Jungs, die einfach starken Straßenfußball spielen. Bei uns ist eigentlich alles vorhanden. Ich habe hier gerade sehr viel Spaß – und wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann sogar nochmal etwas höher. Im Fußball soll man ja nie nie sagen.
FuPa Berlin: Woran erkennt man an einem Detail, dass Max Kruse Bundesliga-Spieler war?
Vor allem an seiner Ruhe am Ball und an seiner Technik. Selbst wenn es eng wird, bleibt er ruhig und macht einfach kaum Fehler. Das merkt man sofort.
FuPa Berlin: Wenn du dir einen Mitspieler aus einem anderen Bezirks- oder Kreisliga-Verein in Berlin wünschen könntest – wen würdest du sofort holen?
Ehrlich gesagt hat mich in diesen Ligen bisher keiner so umgehauen, dass ich sofort sagen würde: Den müssen wir unbedingt holen. Außerdem geht es nicht nur um fußballerische Qualität – der Spieler muss auch menschlich ins Team passen. Deshalb ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten.
FuPa Berlin: Dein Lieblingsverein in Berlin – außer Union, Hertha und Dersim II?
Dann würde ich Sparta Lichtenberg sagen. Wir haben dort zusammen schöne Erfolge gefeiert und die Mannschaft war einfach top – sowohl fußballerisch als auch menschlich. Der Abschied ist mir damals auch nicht leichtgefallen.
FuPa Berlin: Die Fußball-Woche hat im Oktober ihren Dienst eingestellt. Welche Medien erreichen die Fußballer in Zeiten von Social Media noch?
Schwierig. Ehrlich gesagt bekomme ich seitdem auch viel weniger mit. Ab und zu schaue ich mal bei der FuPa-App rein oder sehe etwas auf Instagram, aber das hält sich auch in Grenzen. Die Fußball-Woche war da schon eine besondere Plattform für den Berliner Amateurfußball.
FuPa Berlin: Was schätzt du am Berliner Fußball am meisten?
Definitiv den Straßenfußball. In Berlin gibt es unglaublich viele Spieler, die auf der Straße oder auf den Bolzplätzen groß geworden sind. Diese Technik, Kreativität und Eins-gegen-eins-Qualität sieht man hier in fast jedem Spiel. Viele Jungs sind einfach richtig gute Kicker – und genau das macht den Berliner Fußball so besonders.
