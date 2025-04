Hakan Cankaya mit Hattrick – DJK zerlegt Niksar 7:0 !

DJK Sportbund München Ost in Torlaune – 29 Treffer in den letzten drei Partien! Mit einem dominanten 7:0-Auswärtssieg bei FC Niksar Spor II setzt DJK Sportbund München Ost ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegskampf der B-Klasse 5. Überragender Mann des Tages: Hakan Cankaya, der mit einem lupenreinen Hattrick binnen 17 Minuten die Partie frühzeitig entschied.

Vor rund 150 Zuschauern ließ der Tabellenführer von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 9. Minute eröffnete Mert Irmak die Tor-Show. Dann schlug die Stunde von Hakan Cankaya: In der 16., 19. und 33. Minute traf er eiskalt und vollendete einen makellosen Hattrick zum 4:0.