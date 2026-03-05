Hajrulla nervenstark: RWE siegt im "Elfmeterschießen"

Vor 1.172 Zuschauern im Greifswalder Volksparkstadion drehte Rot-Weiß eine umkämpfte Partie in der Schlussphase – dank eines Doppelpacks von Romarjo Hajrulla vom Elfmeterpunkt.
Mit dem Auswärtssieg bleibt der FC RWE in Schlagdistanz zur Spitzengruppe der Liga, während der Greifswalder FC weiter um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt kämpfen muss.
BERICHT des FC Rot-Weiß Erfurt
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie spürbar an Intensität zu. Zunächst verpasste Greifswald sogar das mögliche zweite Tor, als Atilgan und Harz eine Doppelchance ungenutzt ließen. Kurz darauf folgte jedoch die spielentscheidende Szene. Romarjo Hajrulla setzte sich im Strafraum stark durch und wurde von Edgar Kaizer gestoppt, als letzter Mann. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für RWE und zeigte Kaizer wegen der Notbremse die Rote Karte. Hajrulla übernahm selbst Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der 57. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. Mit einem Mann mehr übernahm Rot-Weiß nun zunehmend die Kontrolle über die Partie.
In Überzahl entwickelte sich das Spiel wie erwartet: Erfurt ließ den Ball laufen und suchte die Lücke in der kompakt stehenden Greifswalder Defensive. Die Gastgeber verteidigten mit großem Einsatz und hofften auf Konter. Die größte Gelegenheit zur Führung hatte RWE Mitte der zweiten Halbzeit, doch der Abschluss aus kurzer Distanz ging über das Tor. Greifswald verteidigte weiterhin leidenschaftlich und rettete das Unentschieden bis tief in die Schlussphase.
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, gab es in der Nachspielzeit den dritten Elfmeter der Partie. Nach einem Eckball wurde Sejdo Durakov im Strafraum gefoult, erneut zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Wieder schnappte sich Romarjo Hajrulla den Ball. In der 90.+6 Minute verwandelte er sicher ins rechte untere Eck und sorgte damit für den 2:1-Siegtreffer für Rot-Weiß. Kurz darauf war Schluss – und der Auswärtssieg perfekt.
RWE-Cheftrainer Fabian Gerber lobte nach der Partie vor allem die Mentalität seiner Mannschaft: „Wir sind in der ersten Halbzeit irgendwann mutloser geworden und haben Greifswald durch unsere Fehler aufgebaut. Der Tabellenplatz von Greifswald lügt. Es ist extrem schwer, hier etwas mitzunehmen.“
Am Sonntag wartet bereits die nächste Aufgabe: Um 14 Uhr empfängt der FC Rot-Weiß Erfurt im heimischen Stadion die BSG Chemie Leipzig. Fans dürfen sich auf eine spannende Partie freuen.