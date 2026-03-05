Hajrulla nervenstark: RWE siegt im "Elfmeterschießen" Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich im Nachholspiel beim Greifswalder FC mit 2:1 (0:1) durchgesetzt und damit eine wichtige Reaktion auf die Niederlage im Jubiläumsspiel gegen den BFC Preussen gezeigt. rnErfurt mit Spielkontrolle – Greifswald trifft vom Punkt von PM RWE · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

Vor 1.172 Zuschauern im Greifswalder Volksparkstadion drehte Rot-Weiß eine umkämpfte Partie in der Schlussphase – dank eines Doppelpacks von Romarjo Hajrulla vom Elfmeterpunkt. Mit dem Auswärtssieg bleibt der FC RWE in Schlagdistanz zur Spitzengruppe der Liga, während der Greifswalder FC weiter um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt kämpfen muss. BERICHT des FC Rot-Weiß Erfurt

Platzverweis und Ausgleich Erwartungsgemäß übernahm Erfurt von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die erste gute Gelegenheit der Partie ergab sich bereits früh: Nach einem Fehler von Greifswalds Keeper Jakubov kam Obed Ugondu in der 4. Minute zum Abschluss, konnte die Chance jedoch nicht nutzen. Auch danach blieb Rot-Weiß das aktivere Team. Greifswald zog sich tief zurück und setzte vor allem auf Konter. In der 20. Minute bot sich die nächste Möglichkeit für den FC RWE, doch Maxime Awoudja setzte einen Kopfball nach einem Querschläger neben das Tor. Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber zeigte sich mit dem Beginn seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden: „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatten ein gutes Gefühl und sind druckvoll gestartet.“ Mit zunehmender Spieldauer verlor Erfurt jedoch etwas an Präzision. „Wir haben zu einfache Fehler gemacht und Greifswald damit aufgebaut. Das war teilweise zu unsauber mit einfachen Fehlpässen.“ Kurz vor der Pause kam der Gastgeber dann zur Führung. Nach einer Ecke entschied Schiedsrichter Kai Kaltwaßer in der 42. Minute auf Strafstoß für Greifswald, nachdem Obed Ugondu im eigenen Strafraum gegen Kaizer zu ungestüm agierte. Soufian Benyamina verwandelte sicher ins rechte untere Eck zur 1:0-Pausenführung für den GFC. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie spürbar an Intensität zu. Zunächst verpasste Greifswald sogar das mögliche zweite Tor, als Atilgan und Harz eine Doppelchance ungenutzt ließen. Kurz darauf folgte jedoch die spielentscheidende Szene. Romarjo Hajrulla setzte sich im Strafraum stark durch und wurde von Edgar Kaizer gestoppt, als letzter Mann. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für RWE und zeigte Kaizer wegen der Notbremse die Rote Karte. Hajrulla übernahm selbst Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der 57. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. Mit einem Mann mehr übernahm Rot-Weiß nun zunehmend die Kontrolle über die Partie.

Geduld gegen tief stehende Gastgeber In Überzahl entwickelte sich das Spiel wie erwartet: Erfurt ließ den Ball laufen und suchte die Lücke in der kompakt stehenden Greifswalder Defensive. Die Gastgeber verteidigten mit großem Einsatz und hofften auf Konter. Die größte Gelegenheit zur Führung hatte RWE Mitte der zweiten Halbzeit, doch der Abschluss aus kurzer Distanz ging über das Tor. Greifswald verteidigte weiterhin leidenschaftlich und rettete das Unentschieden bis tief in die Schlussphase. Hajrulla entscheidet das Spiel Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, gab es in der Nachspielzeit den dritten Elfmeter der Partie. Nach einem Eckball wurde Sejdo Durakov im Strafraum gefoult, erneut zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Wieder schnappte sich Romarjo Hajrulla den Ball. In der 90.+6 Minute verwandelte er sicher ins rechte untere Eck und sorgte damit für den 2:1-Siegtreffer für Rot-Weiß. Kurz darauf war Schluss – und der Auswärtssieg perfekt.