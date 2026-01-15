Haiterbach im Hallenfieber: Ein langer Tag für Tempo und Titel

– Foto: Nedi Vinković

Der TSV Haiterbach lädt am Samstag zum Aktiven-Hallenturnier und macht die Halle zum Schauplatz eines intensiven Fußballtages. Zehn Herrenmannschaften, zwei große Vorrundengruppen und eine klare K.-o.-Phase bilden den Rahmen für ein Turnier, das vom frühen Vormittag bis in den Abend hinein Spannung verspricht. Kurze Spielzeiten, viele Begegnungen und der direkte Vergleich auf engem Raum sorgen für einen Wettbewerb, der keine Schwächen verzeiht.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Turniertag mit klarer Struktur

Das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach beginnt bereits um 10 Uhr und folgt einem straffen Zeitplan. Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Jede Partie in der Gruppenphase dauert zehn Minuten, bevor in der Finalrunde auf zwölf Minuten erhöht wird. Diese Mischung aus Quantität und Zuspitzung macht den Charakter des Turniers aus und verlangt den Teams sowohl Ausdauer als auch Konzentration ab.

Zwei Gruppen, ein gemeinsames Ziel

In der Gruppe A treffen der VfL Nagold, der 1. FC Egenhausen, der SC Neubulach, die Spvgg Oberschwandorf, der TSV Haiterbach und die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden aufeinander. Die Gruppe B ist mit den SF Salzstetten, dem VfR Beihingen, der SGM Talheim, dem Türkischen SV Herrenberg, dem SV Böblingen und ebenfalls dem TSV Haiterbach besetzt. Damit ist der Gastgeber gleich doppelt gefordert und über den gesamten Turniertag präsent. Der Vormittag als erste Standortbestimmung

Ab dem frühen Turnierbeginn stehen die Gruppenspiele dicht getaktet auf dem Programm. Begegnung folgt auf Begegnung, Pausen sind kurz, und jedes Team muss früh in den Rhythmus finden. Gerade in der Vorrunde entscheidet nicht nur ein einzelner Sieg, sondern die Summe aller Auftritte über das Weiterkommen. Unentschlossene Phasen oder ein schwacher Start lassen sich in diesem Modus kaum korrigieren.