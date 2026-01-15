Haiterbach im Hallenfieber: Ein langer Tag für Tempo und Titel

Der TSV Haiterbach lädt am Samstag zum Aktiven-Hallenturnier und macht die Halle zum Schauplatz eines intensiven Fußballtages. Zehn Herrenmannschaften, zwei große Vorrundengruppen und eine klare K.-o.-Phase bilden den Rahmen für ein Turnier, das vom frühen Vormittag bis in den Abend hinein Spannung verspricht. Kurze Spielzeiten, viele Begegnungen und der direkte Vergleich auf engem Raum sorgen für einen Wettbewerb, der keine Schwächen verzeiht.
Ein Turniertag mit klarer Struktur
Das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach beginnt bereits um 10 Uhr und folgt einem straffen Zeitplan. Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Jede Partie in der Gruppenphase dauert zehn Minuten, bevor in der Finalrunde auf zwölf Minuten erhöht wird. Diese Mischung aus Quantität und Zuspitzung macht den Charakter des Turniers aus und verlangt den Teams sowohl Ausdauer als auch Konzentration ab.
Zwei Gruppen, ein gemeinsames Ziel
In der Gruppe A treffen der VfL Nagold, der 1. FC Egenhausen, der SC Neubulach, die Spvgg Oberschwandorf, der TSV Haiterbach und die SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden aufeinander. Die Gruppe B ist mit den SF Salzstetten, dem VfR Beihingen, der SGM Talheim, dem Türkischen SV Herrenberg, dem SV Böblingen und ebenfalls dem TSV Haiterbach besetzt. Damit ist der Gastgeber gleich doppelt gefordert und über den gesamten Turniertag präsent.
Der Vormittag als erste Standortbestimmung
Ab dem frühen Turnierbeginn stehen die Gruppenspiele dicht getaktet auf dem Programm. Begegnung folgt auf Begegnung, Pausen sind kurz, und jedes Team muss früh in den Rhythmus finden. Gerade in der Vorrunde entscheidet nicht nur ein einzelner Sieg, sondern die Summe aller Auftritte über das Weiterkommen. Unentschlossene Phasen oder ein schwacher Start lassen sich in diesem Modus kaum korrigieren.
Der Übergang in die K.-o.-Runde
Mit dem Beginn der Viertelfinals ab 16:30 Uhr verändert sich der Charakter des Turniers spürbar. Ab jetzt zählt nur noch das Ergebnis. Die Spielzeit wird auf zwölf Minuten erhöht, Fehler wirken noch schwerer, Führungen müssen konsequent verteidigt werden. Die Begegnungen Erster gegen Vierter und Zweiter gegen Dritter sorgen zusätzlich für klare Kontraste und neue Dynamik.
Halbfinals als emotionale Zuspitzung
Die beiden Halbfinals sind für den frühen Abend angesetzt. Nach einem langen Turniertag entscheidet sich hier, welche Mannschaften noch einmal alle Kräfte mobilisieren können. Die physische Belastung ist hoch, doch gerade in dieser Phase zeigt sich, wer über mentale Stabilität und Hallenroutine verfügt.
Das Spiel um Platz drei als letzter Kraftakt
Vor dem Finale steht das Spiel um Platz drei an. Für die unterlegenen Halbfinalisten geht es darum, sich mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier zu verabschieden. Auch diese Partie ist ein direkter Vergleich ohne taktische Schonung.
Das Finale als Schlusspunkt eines langen Tages
Der Turniertag endet mit dem Finale um 18:20 Uhr. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach. Nach Stunden voller Hallenfußball bündeln sich hier Tempo, Präzision und Emotionen zu einem letzten Spiel, das den langen Turniertag abrundet.