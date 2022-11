Haisterkirch untermauert Platz 1

So ging es mit 1-1 in die Halbzeit.

Früh merkte man dem Gast das ungewohnte Terrain an. Die gewohnte Ballsicherheit und der geordnete Spielaufbau litt gehörig darunter. Dennoch durften die Anhänger der SV Haisterkirch nach 11 Minuten das erste mal jubeln. Ein mustergültiger Freistoß von Tobias Maucher vollstreckte Markus Ströbele unbehindert zur 1-0 Führung.

Marc Fähnrich und Lukas Ströbele verweilten im Urlaub, Pascal Messmer fehlte krankheitsbedingt, Spielführer David Brielmayer ging angeschlagen in die Partie und Toptorjäger der Kreisliga A, Jakob Schuschkewitz, verzichtete grippal auf einen Einsatz zu Beginn.

Natürlich reiste der SV Haisterkirch, 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen, mit einer sehr breiten Brust an. Dennoch musste man auf ein paar Leistungsträger verzichten.

Puh, der SVH kann erfolgreich einen Haken zum vermutlich unangenehmsten Auswärtsspiel der Saison - auf dem kleinen, harten Kunstrasenplatz in Bad Wurzach - machen.

Trainer Sven Sürgand stellte dann vom 4-4-2 auf ein 5-4-1 um und legte zunächst den Wert auf eine geordnete Defensive.

Dazu zog man sich weiter zurück, überließ den Riedstädter den Spielaufbau und setzte auf Konterfussball.

Nach 52 Minuten kam dann Jakob Schuschkewitz ins Spiel, besetzte die 9 und schaffte es immer wieder 2-3 Gegenspieler zu binden. Mit seiner ersten nennenswerten Aktion brachte er sein Team dann mit 2-1 in Front. Kevin Steiner setzte ihn sensationell ins Szene, der Abschluss war dann reine Formsache.

Das Spiel wurde dann beidseitig um einiges härter, Nicklichkeiten in fast jedem Zweikampf.

In der 70. Minute wurde dann Haisterkirch um einen klaren Elfmeter nach Foul an Schuschkewitz gebracht. Nichts desto Trotz, verteidigte man am Ende die Führung clever über die Zeit.

Durch einen Ausrutscher vom ärgsten Verfolger aus Aulendorf konnte man die Führung ausbauen und überwintert weiterhin auf Platz 1.

Verfasser: SVH