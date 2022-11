Haisterkirch siegt mühelos

Zum letzten Heimspiel der Vorrunde empfing der SV Haisterkirch den Tabellenletzten vom SV Weingarten II.

Gut vorbereitet traf sich das Team und der gesamte Staff bereits frühzeitig zum gemeinsamen Mittagessen.

Wie bereits in der Vorwoche, begann der SVH wieder in einer Dreierkette und konnte am Ende erneut das Spiel ohne Gegentor beenden.

Das Team von Trainer Sven Sürgand nahm gleich zu Beginn das Heft in die Hand und bestimmte das Geschehen.

Nach 6 Minuten durfte die Anhängerschaft des SVH bereits das erste Mal jubeln. Daniel Allgäuer brachte einen Eckball mustergültig auf Jakob Schuschkewitz der zum 1-0 einnickte.

15 Minuten später war es erneut Schuschkewitz der mit seinem 23. Treffer das 2-0 markierte. Mit einem Geniestreich aus 35 Meter überlupfte er den zuweit vor dem Gehäuse stehenden Gästetorwart.

Kurz vor Halbzeitpfiff sorgte Robert Florea dann für eine Vorentscheidung. Nach einem schönen Spielzug über Kevin Matt und Schuschkewitz musste Florea nur noch zum 3-0 einschieben.