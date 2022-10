Haisterkirch - Derbysieger!

Zum vorgezogenen Ligaspiel empfing der SV Haisterkirch den Nachbar und Jugendkooperationspartner FV Molpertshaus zum Derby.

Flutlicht, eine Rote und dazu ein Feierabendbier. Alles war parat für die ca. 350 Zuschauer.

Beim SVH musste man gleich auf beide Torspieler verzichten, dazu A-Junior David Tschönhens angeschlagen. So hütete der eigentliche Feldspieler Patrick Knuth das Tor - und er machte seine Sache überragend und souverän.

Zum Spiel: Die erste Chance gehörte zwar dem SVH, die ersten 20 Minuten aber dem Gast.

Haisterkirch kam schwer ins Spiel und wusste sich zunächst nicht gegen das aggressive Pressing zu helfen.

So langsam fand dann auch Haisterkirch gefallen am Derby und kam immer besser in die Party. Nach einer halben Stunde vernaschte Jakob Schuschkewitz die halbe Abwehr und schlenzte den Ball unhaltbar mit links aus 20 Meter ins Eck.

Molpertshaus im Gegenzug mit der dicken Möglichkeit zum Ausgleich, Dennis Hafner im Alleingang auf das Tor der SVH, uneigennützig wollte er ablegen - Abseits.

Kurz vor der Halbzeit konnte der Gastgeber durch einen Traumfreistoss von Lukas Ströbele auf 2-0 erhöhen. Aus 20 Meter zirkelte die Kugel wunderschön in den linken Winkel.