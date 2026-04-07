Haist und Graßl lauern: Völlmerk weiter an der Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für eine starke Saison von Laurin Völlmerk. Der Torjäger des TSV Aindling führt die Torschützenliste der Landesliga Südwest mit 23 Treffern an. Völlmerk hat sich damit ein kleines Polster erarbeitet und geht als Topfavorit auf die 15 Kästen Erdinger in die letzten Spiele.
Verfolger Nummer eins ist John Haist vom TSV Dachau 1865. Der Angreifer kommt aktuell auf 20 Tore und liegt damit nur drei Treffer hinter Spitzenreiter Völlmerk. Im Saisonendspurt ist für Haist also noch alles drin.
Auf Platz drei folgt Sebastian Graßl vom SV Manching. Mit 19 Treffern lauert auch er direkt hinter dem Führungsduo und darf sich noch Hoffnungen auf Platz eins machen. Graßl traf nur in einer Partie im März nicht. Im spannenden Rennen um die Torjägerkrone der Landesliga Südwest ist also weiterhin alles offen.
Torschützenliste:
1. Laurin Völlmerk, TSV Aindling: 23 Tore
2. John Haist, TSV Dachau 1865: 20 Tore
3. Sebastian Graßl, SV Manching: 19 Tore
4. Kevin Makowski, SV Cosmos Aystetten: 17 Tore
5. Fabian Neumayer, SV Manching: 16 Tore
6. Maik Uhde, TSV Schwabmünchen: 14 Tore
7. Matteo Di Maggio, TSV Schwabmünchen: 13 Tore
7. Tobias Seger, VfB Durach: 13 Tore
9. Finn Annabring, FV Illertissen II: 12 Tore
9. Gabriel Hasenbichler, FSV Pfaffenhofen: 12 Tore
und drei weiterere Spieler mit zwölf Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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