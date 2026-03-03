Haist kommt näher: Völlmerk weiter an der Spitze der Torjägerliste

Die führenden der Torjägerliste in der Landesliga Südwest. – Foto: Maul, Kerpf, Manching

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Es wird eng im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER in der Landesliga Südwest. An der Spitze steht weiterhin Laurin Völlmerk vom TSV Aindling. Der Torjäger ist der einzige, der bereits 20 Tore erzielen konnte. Zuletzt gab es für Aindling eine 0:2-Niederlage gegen Kempten, bei der auch Völlmerk nicht treffen konnte.

Haist trifft vom Punkt und rückt dem 20. Saisontor näher

Ein Konkurrent rückt Völlmerk immer näher: John Haist vom TSV Dachau 1865 spielt eine überragende Saison und kommt auf 19-Saisontreffer. Am vergangenen Spieltag kam Dachau zwar nicht über ein 1:1-Remis gegen Rain/Lech hinaus, einen Treffer konnte Haist dennoch erzielen.