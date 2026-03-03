Haist kommt näher: Völlmerk weiter an der Spitze der Torjägerliste

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Es wird eng im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER in der Landesliga Südwest. An der Spitze steht weiterhin Laurin Völlmerk vom TSV Aindling. Der Torjäger ist der einzige, der bereits 20 Tore erzielen konnte. Zuletzt gab es für Aindling eine 0:2-Niederlage gegen Kempten, bei der auch Völlmerk nicht treffen konnte.
Ein Konkurrent rückt Völlmerk immer näher: John Haist vom TSV Dachau 1865 spielt eine überragende Saison und kommt auf 19-Saisontreffer. Am vergangenen Spieltag kam Dachau zwar nicht über ein 1:1-Remis gegen Rain/Lech hinaus, einen Treffer konnte Haist dennoch erzielen.
Der dritte im Bunde ist Sebastian Graßl. Der Torjäger läuft für den SV Manching auf, der aktuell im Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest steht und kommt auf 16 Saisontore. Im Pflichtspieljahr 2026 war Manching noch nicht im Einsatz.
Torschützenliste:
1. Laurin Völlmerk, TSV Aindling: 20 Tore
2. John Haist, TSV Dachau 1865: 19 Tore
3. Sebastian Graßl, SV Manching: 16 Tore
4. Kevin Makowski, SV Cosmos Aystetten: 15 Tore
5. Finn Annabring, FV Illertissen II: 12 Tore
5. Gabriel Hasenbichler, FSV Pfaffenhofen: 12 Tore
5. Rainer Meisinger, SV Manching: 12 Tore
5. Fabian Neumayer, SV Manching: 12 Tore
9. Luka Brudtloff, FSV Pfaffenhofen: 11 Tore
9. Stefan Stöckl, TSV Jetzendorf: 11 Tore
und zwei weiterere Spieler mit elf Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
