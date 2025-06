Hainzl will Übergang begleiten: Trainer der Hechendorfer Reserve hängt noch eine Saison dran

Seit Gründung der zweiten Mannschaft im Jahr 2018 ist der 51-Jährige dabei, die Spieler haben nie einen anderen Trainer miterlebt. Nun könnte die kommende B-Klasse-Spielzeit aber zu Hainzls Abschiedssaison werden. „Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, höre ich nächstes Jahr auf“, sagt er. Vorher möchte der Coach aber noch einmal „was bewegen“. Es gelte, noch einige Pläne umzusetzen, „um Dinge nachhaltig zu verbessern, bevor ich das Amt in gute Hände übergeben kann“. Hainzl will seinem Nachfolger ein stabiles Fundament hinterlassen.

Die Zusage sei laut Hainzl bereits während der Winterpause erfolgt. Und sie hatte ungeachtet des sportlichen Ausgangs der Saison Bestand. Ebenfalls an Bord bleibt Hainzls spielender Co-Trainer Sebastian Stangl. Der ehemalige Landesliga-Coach und Spieler wird den Cheftrainer auch in der B-Klasse weiter bei seinen Aufgaben unterstützen. „Wir haben beschlossen, dass wir die eine Saison – egal, wie wir sie am Ende gestalten – jetzt noch gemeinsam durchziehen“, erklärt Hainzl, der bereits in sein achtes Jahr als Übungsleiter der Hechendorf-Reserve geht.

Dazu zählt neben logistischen und infrastrukturellen Themen am Vereinsgelände auch eine sportliche Basis. Der Kader der Hechendorfer Zweiten wird sich verändern, in erster Linie verjüngen. Zudem bekommt die erste Mannschaft mit Florian Weißleder einen neuen Chefanweiser, nachdem das erfolgreiche Trainerduo, Tom Ruhdorfer und Holger Schurr, seine Tätigkeit zum Ende der abgelaufenen Saison beendet hat (wir berichteten). Hainzl als erfahrener Coach soll auch als unterstützendes Element in Richtung Kreisklasse-Team fungieren. „Ich denke, für den neuen Trainer es ist etwas einfacher, wenn er nicht komplett ins kalte Wasser geworfen wird. Er kann sich an jemanden wenden, der die Vereinsstrukturen schon lange kennt. In Hechendorf geht es sowieso nur gemeinsam“, meint Hainzl.

In der Zweitvertretung will der Trainer vorrangig wieder den „Spaßfaktor“ zurückbringen, welcher im Abstiegskampf zuletzt ein wenig verloren gegangen war. Zwar ist das Leistungsgefälle zwischen der ersten Mannschaft in der Kreisklasse und der Reserve in der B-Klasse nun etwas größer als zuvor, dennoch sehe er den Abstieg „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“. Hainzl: „In der B-Klasse tun sich die Nachwuchsspieler am Anfang vielleicht etwas leichter und sind nicht direkt heillos überfordert.“ Platz für die Jugend machen die langjährigen Leistungsträger Christoph Wufka und Patrik Herrmann. Nachdem sich im schwierigen Abstiegskampf beider Herrenmannschaften keine Möglichkeit ergeben hatte, sollen die beiden Routiniers zu Beginn der neuen Saison gebührend verabschiedet werden.