Hainstadt plagt das Verletzungspech Odenwälder A-Ligist muss viele Ausfälle kompensieren und muss ausgerechnet gegen Vielbrunn ran

Odenwaldkreis. Den TSV Hainstadt verfolgt weiter das Verletzungspech. Der Odenwälder A-Ligist hatte bereits vergangenen Sonntag 13 Ausfälle im Gesamtkader zu beklagen. Sieben Stammkräfte mussten in der ersten Auswahl kompensiert werden. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Tabellenvorletzte ausgerechnet den Zweiten aus Vielbrunn und gerät dabei schon etwas unter Druck.

Der TSV Hainstadt steht mit einem Sieg aus elf Partien an vorletzter Stelle. Noch ist die Konkurrenz aber nicht weit entfernt: „Ja, das ist das einzig Positive in unserer Lage, wir bleiben auf Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen“, sagt Marco Seibert.

Ausfälle ohne Ende

Bitter ist vor allem das 2:4 am vergangenen Sonntag im Derby vor eigenem Publikum gegen die SG Sandbach II. Diesmal war es eben nicht nur der komplette Angriff mit Sortirius Kotsikas (verletzt, kommt wahrscheinlich erst nach der Winterpause zurück) und Waios Floros (war als Trainer mit seiner Jugendmannschaft vom bayrischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg unterwegs).

Diesmal fehlten angeschlagen auch Innenverteidiger Pascal Löw, Moustafa Kocer, Daniel Schacht und Spielertrainer Odysseas Floros, der einfach unverzichtbar für das Hainstädter Spiel ist.

„Unter diesen Voraussetzungen hat es uns unsere Mannschaft eigentlich noch ganz gut gemacht“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter.

TSV kann eigentlich mithalten

Dass die Hainstädter in der Liga konkurrenzfähig sind, haben sie beim 0:0 beim Meisterschaftsfavoriten und neuen Spitzenreiter TSV Günterfürst oder beim 0:0 gegen die SSV Brensbach gezeigt. Mit dem 6:1 gegen die FSV Erbach hat die Floros-Elf sogar richtige Klasse aufblitzen lassen. Aber die Mannschaft benötigt dringend Punkte, sonst droht ihr bis zum Saisonende wieder ein kräftezehrender Kampf um den Klassenerhalt.

KSG reist mit starkem Kader an

In dieser Situation ist die Aufgabe am Sonntag gegen die KSG Vielbrunn noch mal so schwer. Marco Seibert schaut da besonders auf den starken Kader des Gegners, der dieser Tage mit dem Steinbacher Eren Dogan eine Alternative für das Mittelfeld dazugewonnen hat.

Für Marco Seibert stehe Vielbrunn gar nicht so überraschend an der Spitze der Liga. Die KSG stelle nicht nur ein eingespieltes Ensemble, sondern auch Unterschiedsspieler, wie beispielsweise Roman Schiedlowski oder Yannick Dörr. Darüber hinaus sei der Kampf und Wille beim Gegner besonders ausgeprägt, was ihn für den TSV Hainstadt am Sonntag auch so gefährlich mache.

Vielbrunn mit neuem Trainer am Start

Wie jetzt bekannt wurde, hat es vergangene Woche einen Trainerwechsel in Vielbrunn gegeben (wir berichteten), den die KSG aber gut weggesteckt hat, denn im Spiel eins nach Trainer Alexander Sigmunds Rückzug gewann Vielbrunn mit bemerkenswerter Vorstellung gegen Aufstiegsaspirant Bad König mit 5:2.

Weitere Partien am Spieltag