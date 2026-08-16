 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Hainstadt lässt Kinzigtal keine Chance

Nach frühem Rückstand dreht die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach in der FB-Liga Odenwald auf +++ Die SG Rimhorn/Neustadt feiert beim 8:2 in Bullau einen Kantersieg

von Heidrun Nikella · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Torreicher Spieltag in der B-Liga: Vier Teams treffen mindestens sechsmal. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira
Torreicher Spieltag in der B-Liga: Vier Teams treffen mindestens sechsmal. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira

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Kreisliga B Odenwald
Türkspor
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TV Hetzbach
SG Sandbach II

Odenwaldkreis. Erneut bemerkenswert starke Vorstellung der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach, die im B-Liga-Topspiel Verfolger Spvgg. Kinzigtal 6:1 distanzierte. An der Spitze steht jetzt punktgleich die SG Rimhorn/Neustadt vor den Hainstädtern.

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Gestern, 14:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
6
2
Abpfiff

Bereits zur Pause führten die Platzherren durch Dennis Tschesnokow (12.) und Colin Seeger (31.). In der Schlussphase fiel die endgültige Entscheidung: Luka Jung (74., 81.) sowie Marco Reppe (78., 86.) machten für die Kurstädter das halbe Dutzend voll. „Wir überzeugten mit enormem Einsatzwillen, auch weil unsere Mannschaft die größeren Kraftreserven zum Heimsieg nutzte“, sagte Frank Weichel vom Platzverein. Gästeangreifer Siegfried Eisele (85., 89.) korrigierte auf 2:6.

Heute, 13:00 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
Türkspor Beerfelden
Türkspor BeerfeldenTürkspor
1
2
Abpfiff

In einer von Emotionen hitzig geführten Partie gewannen die Gäste, weil Günterfürst II in der zweiten Hälfte zu wenig investierte: „Türkspor nutzte seine Chancen konsequenter“, sagte Sascha Vetter (TSV II). Bugra Kocahal (35., direkter Freistoß aus 20 Metern) und Enes Kanat (75.) trafen für Beerfelden, Jannis Bertow (41.) zum zwischenzeitlichen 1:1.

Heute, 13:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
1
4
Abpfiff

Die Gäste erwischten durch die Tore von Leon Keil (9.), Sebastian Sandtner (18.), Janis Kaluza (32.) und wiederum Sandtner (43.) den besseren Start und damit die Führung, die sie auch nicht mehr abgaben. Burak Keles (81.) traf zum 1:4. Erst nach der Pause war Steinbachs Reserve besser im Spiel, aber für mehr als einen anerkennenswerten Treffer reichte es nicht mehr.

VfL Michelstadt II findet nicht ins Spiel gegen Würzberg

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
6
0
Abpfiff

Mirghani Ahmed (5., 77.), Davut Kof (10., 73.), Ammar Ghanam (26.) und Mario Reubold (80.) schossen den VfR zum verdienten Derbysieg. Der VfL II fand nie richtig ins Spiel. Würzberg vergab durch Ahmed sogar noch einen Foulelfmeter. Auch in der Schlussphase waren die Gastgeber tonangebend.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
2
8
Abpfiff

Die Bullauer hatten den überlegenen Rimhornern nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. Für den TSV traf Philipp Ihrig (12., 55.), für die Gäste Dennis Yildirim (5., 43.), Spyridon Kounis (27.), Pedro Gomes (36., 81., 85.), Artem Bastrom (67.), Daniel Schadt (70.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
1
4
Abpfiff

„Der SVB war uns immer einen Schritt voraus, aggressiver und vor dem Tor effektiver. Deswegen geht der Beerfelder Erfolg auch absolut in Ordnung“, sagte Bernd Helfer vom SVL.

Heute, 15:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
2
3
Abpfiff

Florian Beisels Begeisterung hielt sich in Grenzen: „War kein gutes Spiel, Tore fielen durch Standards oder Einzelaktionen. Haingrund wollte den Sieg mehr.“ Den 1:0-Führungstreffer von Talent Matej Ivic (11.) glich Luis Tartler (23.) aus. Aaron Risch (36.) brachte die Gäste in Front, Jörg Schwinn (45.) egalisierte. Wiederum Risch (76.) besorgte den Haingrunder Siegtreffer.

Heute, 15:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
6
1
Abpfiff

„Kinzigtal hat stark begonnen, geführt, aber nach dem Ausgleich übernahmen wir die Regie und brachten die entscheidenden Tore an“, übermittelte Martin Büchner von der SG.