Hainstadt lässt Kinzigtal keine Chance Nach frühem Rückstand dreht die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach in der FB-Liga Odenwald auf +++ Die SG Rimhorn/Neustadt feiert beim 8:2 in Bullau einen Kantersieg von Heidrun Nikella · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Torreicher Spieltag in der B-Liga: Vier Teams treffen mindestens sechsmal. (Symbolbild) Foto: Joaquim Ferreira

Odenwaldkreis. Erneut bemerkenswert starke Vorstellung der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach, die im B-Liga-Topspiel Verfolger Spvgg. Kinzigtal 6:1 distanzierte. An der Spitze steht jetzt punktgleich die SG Rimhorn/Neustadt vor den Hainstädtern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 14:00 Uhr SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell II SG Sandbach SG Sandbach II 6 2 Abpfiff Bereits zur Pause führten die Platzherren durch Dennis Tschesnokow (12.) und Colin Seeger (31.). In der Schlussphase fiel die endgültige Entscheidung: Luka Jung (74., 81.) sowie Marco Reppe (78., 86.) machten für die Kurstädter das halbe Dutzend voll. „Wir überzeugten mit enormem Einsatzwillen, auch weil unsere Mannschaft die größeren Kraftreserven zum Heimsieg nutzte“, sagte Frank Weichel vom Platzverein. Gästeangreifer Siegfried Eisele (85., 89.) korrigierte auf 2:6.

In einer von Emotionen hitzig geführten Partie gewannen die Gäste, weil Günterfürst II in der zweiten Hälfte zu wenig investierte: „Türkspor nutzte seine Chancen konsequenter“, sagte Sascha Vetter (TSV II). Bugra Kocahal (35., direkter Freistoß aus 20 Metern) und Enes Kanat (75.) trafen für Beerfelden, Jannis Bertow (41.) zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Gäste erwischten durch die Tore von Leon Keil (9.), Sebastian Sandtner (18.), Janis Kaluza (32.) und wiederum Sandtner (43.) den besseren Start und damit die Führung, die sie auch nicht mehr abgaben. Burak Keles (81.) traf zum 1:4. Erst nach der Pause war Steinbachs Reserve besser im Spiel, aber für mehr als einen anerkennenswerten Treffer reichte es nicht mehr. VfL Michelstadt II findet nicht ins Spiel gegen Würzberg

Mirghani Ahmed (5., 77.), Davut Kof (10., 73.), Ammar Ghanam (26.) und Mario Reubold (80.) schossen den VfR zum verdienten Derbysieg. Der VfL II fand nie richtig ins Spiel. Würzberg vergab durch Ahmed sogar noch einen Foulelfmeter. Auch in der Schlussphase waren die Gastgeber tonangebend.

Die Bullauer hatten den überlegenen Rimhornern nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. Für den TSV traf Philipp Ihrig (12., 55.), für die Gäste Dennis Yildirim (5., 43.), Spyridon Kounis (27.), Pedro Gomes (36., 81., 85.), Artem Bastrom (67.), Daniel Schadt (70.).

„Der SVB war uns immer einen Schritt voraus, aggressiver und vor dem Tor effektiver. Deswegen geht der Beerfelder Erfolg auch absolut in Ordnung“, sagte Bernd Helfer vom SVL.

Florian Beisels Begeisterung hielt sich in Grenzen: „War kein gutes Spiel, Tore fielen durch Standards oder Einzelaktionen. Haingrund wollte den Sieg mehr.“ Den 1:0-Führungstreffer von Talent Matej Ivic (11.) glich Luis Tartler (23.) aus. Aaron Risch (36.) brachte die Gäste in Front, Jörg Schwinn (45.) egalisierte. Wiederum Risch (76.) besorgte den Haingrunder Siegtreffer.