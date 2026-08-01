Hainstadt geht mit viel Routine ins Topspiel gegen Hetzbach

RAI-BREITENBACH. Aufbruchstimmung bei der SG Hainstadt/Rai-Breitenbach, die in der letzten B-Liga-Spielzeit nur 45 Tore in 34 Spielen erzielte und damit dokumentierte, dass sich die größte Baustelle in der Offensive befindet. Ein neues Trainerteam und mehrere hochkarätige Neuzugänge sollen es richten. Vielleicht schon am Sonntag (Anstoß 15 Uhr), zum Saisonstart gegen B-Liga-Topfavorit TV Hetzbach?
Die Vorbereitung sorgte in Rai-Breitenbach auf jeden Fall für eine gute Stimmung: In drei von vier Testspielen setzte sich der Odenwälder B-Ligist durch. Erster Gegner der Spielgemeinschaft war Nachbar SG Rimhorn/Neustadt. Gegen den damaligen Kreisoberligisten siegte die um zwei Klassen tiefere Elf mit 2:1. In der Kreisstadt unterlagen die Lützelbacher gegen stark aufgerüstete Erbacher mit 0:4 (0:2). Schließlich siegten sie gegen den SV Lützel-Wiebelsbach 3:2. Und bei Hassia Dieburg II folgte ein 4:3-Erfolg. In den Testspielen bereits dabei: Rafael Kurek sowie Spielertrainer Dany Ribeiro, die vorne viel Druck machten und ihre Mitspieler immer wieder in gute Schussposition brachten und so einen starken Eindruck hinterließen. Künftig soll auch Benjamin Bertholdt für die Spielgemeinschaft auflaufen. Letzte Saison war er noch eine Konstante in der Hintermannschaft von Kreisoberligist SG Rimhorn/Neustadt. Der SG-Vorsitzende Martin Büchner setzt auf ihn, vor allem in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld vor der Kette: „Er hat die Übersicht, kann ein Spiel denken und lenken.“
Mit mehreren jungen Spielern kommt der Gesamtkader auf über 30 Spieler. „Unser erstes Ziel war, eine breitere Aufstellung. Das ist uns gelungen. Dass die Mannschaft weitere wertvolle Erfahrung durch die Routiniers dazubekam, macht uns Hoffnung auf bessere sportliche Zeiten“, so Büchner weiter. „Die Mannschaft ist bereit, die Vorgaben des Trainerteams Dany Ribeiro, Maximilian Willsch und Maximilian Raitz (spielender Co-Trainer) umzusetzen.“ Büchner sieht aber nicht nur die Routiniers, sondern auch viele junge, lernfähige Fußballer in den Reihen des Clubs: „Genau diese Mischung gefällt mir, in der die jüngeren Spieler viel mitnehmen können.“ Am Sonntag gastiert bereits mit dem TV Hetzbach ausgerechnet die Mannschaft an der Lindenstraße, der in der Liga am meisten zugetraut wird.