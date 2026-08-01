Hainstadt geht mit viel Routine ins Topspiel gegen Hetzbach

Die Vorbereitung sorgte in Rai-Breitenbach auf jeden Fall für eine gute Stimmung: In drei von vier Testspielen setzte sich der Odenwälder B-Ligist durch. Erster Gegner der Spielgemeinschaft war Nachbar SG Rimhorn/Neustadt. Gegen den damaligen Kreisoberligisten siegte die um zwei Klassen tiefere Elf mit 2:1. In der Kreisstadt unterlagen die Lützelbacher gegen stark aufgerüstete Erbacher mit 0:4 (0:2). Schließlich siegten sie gegen den SV Lützel-Wiebelsbach 3:2. Und bei Hassia Dieburg II folgte ein 4:3-Erfolg. In den Testspielen bereits dabei: Rafael Kurek sowie Spielertrainer Dany Ribeiro, die vorne viel Druck machten und ihre Mitspieler immer wieder in gute Schussposition brachten und so einen starken Eindruck hinterließen. Künftig soll auch Benjamin Bertholdt für die Spielgemeinschaft auflaufen. Letzte Saison war er noch eine Konstante in der Hintermannschaft von Kreisoberligist SG Rimhorn/Neustadt. Der SG-Vorsitzende Martin Büchner setzt auf ihn, vor allem in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld vor der Kette: „Er hat die Übersicht, kann ein Spiel denken und lenken.“