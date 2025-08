Hainsacker wartet weiter auf den ersten Punktgewinn

Trotz gutem Kampf musste sich die Spielvereinigung am 3. Spieltag dem SV Wenzenbach mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Ein Eigentor kurz vor dem Seitenwechsel reichte dem Favoriten am Ende zum Auswärtssieg, während die Hainsackerer Elf zum dritten Mal in Folge leer ausging.

Personell arg geschwächt fanden die Hausherren gut in die Partie und Luis Lehmann prüfte gleich zu Beginn Wenzenbachs Torsteher Stefan Glötzl ( 3.). Die Gäste taten sich zunächst schwer und waren vornehmlich durch Standardsituationen gefährlich. Nach einer guten Viertelstunde fiel Andreas Pegoretti die Kugel nach einer Ecke vor die Füße, doch konnte David Morgenschweis parieren (18.). Die Wenzenbacher hatten in der Folgezeit mehr vom Spiel, kamen aber nur selten zum Abschluss. Die Versuche von Alexander Freitag (26.) und Kevin Jose Lopez per Kopf (37.) waren für die Hainsackerer Schlussmann kein Problem. Erneut ein Eckstoß brachte dann die Führung für die Brandl-Elf. Alexander Freitag zirkelte eine Ecke direkt aufs kurze Eck und Simon Pitzl konnte per Kopf nur noch in die eigenen Maschen klären (44.).