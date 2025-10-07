Hainsacker kämpft sich zweimal zurück

Bei strömendem Regen trennten sich die SpVgg Hainsacker und die SpVgg Ramspau am 14. Spieltag der Bezirksliga-Süd mit einem 2:2 (1:1)-Remis. Die erwartet kampfstarken Gäste erwischten in beiden Hälften den besseren Start und gingen durch Julian Fritz (15.) und ein Eigentor (50.) kurz nach Wiederbeginn mit 0:1 bzw. 1:2 in Führung. Simon Krause (32.) und Robin Peter per Foulelfmeter (78.) gelang jeweils der Ausgleich für die Hausherren, die im zweiten Durchgang vehement drängten, doch stand das Lattenkreuz sowie Ramspaus Keeper Vladyslav Generalov ein ums andere mal einem weiteren Treffer der Schneider-Elf im Weg. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien hat sich die Hainsackerer Elf nunmehr auf Tabellenplatz 7 vorgearbeitet.