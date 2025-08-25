 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Hainberg mit drittem Sieg in Folge, RSV dreht Partie gegen Werratal

Der 3. Spieltag im Überblick

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 4 brachte torreiche Begegnungen: Hainberg und Landolfshausen/Seulingen verteidigten souverän ihre Spitzenpositionen, während RSV Göttingen in einem packenden Duell gegen Werratal die Nerven behielt. Am Tabellenende bleiben Osterode und Niedernjesa weiter sieglos.

Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
0
0
Abpfiff

SSV Nörten-Hardenberg (3.) – 1. SC Göttingen 05 II (4.) 0:0

In einem intensiven Topspiel neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Beide Mannschaften bleiben ungeschlagen und festigen ihre Position in der Spitzengruppe.

Sa., 23.08.2025, 16:30 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
1
1
Abpfiff

SG Bergdörfer (7.) – TuSpo Petershütte (12.) 1:1

Bergdörfer ging früh durch Kühne (21.) in Führung, ehe Lau (75.) ausglich. In einer umkämpften Partie verpassten beide Mannschaften den Sieg. Bergdörfer bleibt ungeschlagen, Petershütte wartet weiterhin auf den ersten Dreier.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
3
0
Abpfiff

TSV Landolfshausen/Seulingen (2.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (15.) 3:0

Jona Lippenat avancierte mit einem Dreierpack (31., 44., 90.) zum Matchwinner. Landolfshausen kontrollierte die Partie über 90 Minuten und bleibt ohne Punktverlust oben dran. Groß Ellershausen bleibt tief im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
2
2
Abpfiff

SV Rotenberg (14.) – SCW Göttingen (13.) 2:2

Rotenberg startete stark mit Toren von Tenchella (4.) und Kohlrautz (29.), doch Göttingen hielt dagegen. Grothoff (13.) und Joker Sielaff (83.) glichen aus. Beide Teams müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
6
1
Abpfiff

SG Lenglern (8.) – Sparta Göttingen (10.) 6:1

Lenglern feierte einen klaren Heimsieg, bei dem Fritsch (23.), Boßmann (30.) und Armbrecht (54.) die Weichen stellten. Saciri (68.) verkürzte kurzzeitig, ehe Leuze (87.), Armbrecht (90.) und Psotta (90.) den Endstand herstellten. Sparta bleibt im unteren Mittelfeld hängen.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
0
8
Abpfiff

SG Niedernjesa (11.) – SC Hainberg (1.) 0:8

Der Tabellenführer überrannte Niedernjesa von Beginn an: McGalty (1., 53., 60.), Sylla (6.) und Munyurwa (51.) trafen früh und oft. In der Schlussphase erhöhten Zapkau (86., 90.) und Brille (89.) auf 8:0. Hainberg bleibt mit makelloser Bilanz an der Spitze, Niedernjesa rutscht ins untere Mittelfeld ab und hat ordentlich was für die Tordifferenz getan, allerdings im negativen Sinne.

Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
4
3
Abpfiff

RSV Göttingen (6.) – SG Werratal 2000 (5.) 4:3

Ein turbulentes Spiel kippte in den Schlussminuten zugunsten des RSV. Nach Rückstand durch ein Eigentor (8.) und Fromm (33.) glichen Aliaj (59.) und Pfeifenschneider (62.) aus. Armbrust brachte Werratal (80.) erneut nach vorn, ehe Pfeifenschneider per Doppelschlag (83., 84.) die Partie drehte.

Sa., 23.08.2025, 14:30 Uhr
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
5
0
Abpfiff

SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (9.) – VfR Dostluk Osterode (16.) 5:0

Die Hausherren entschieden die Begegnung binnen zehn Minuten vor der Pause durch Cibil (35.), Ellies (41.) und Sieghan (44.). Joker Hain erhöhte nach der Pause mit einem Doppelpack (81., 84.). Osterode bleibt ohne Punkte Schlusslicht, Denkershausen verschafft sich etwas Luft.

