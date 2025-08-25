Hainberg mit drittem Sieg in Folge, RSV dreht Partie gegen Werratal

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 4 brachte torreiche Begegnungen: Hainberg und Landolfshausen/Seulingen verteidigten souverän ihre Spitzenpositionen, während RSV Göttingen in einem packenden Duell gegen Werratal die Nerven behielt. Am Tabellenende bleiben Osterode und Niedernjesa weiter sieglos.

Bergdörfer ging früh durch Kühne (21.) in Führung, ehe Lau (75.) ausglich. In einer umkämpften Partie verpassten beide Mannschaften den Sieg. Bergdörfer bleibt ungeschlagen, Petershütte wartet weiterhin auf den ersten Dreier.

In einem intensiven Topspiel neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Beide Mannschaften bleiben ungeschlagen und festigen ihre Position in der Spitzengruppe.

Rotenberg startete stark mit Toren von Tenchella (4.) und Kohlrautz (29.), doch Göttingen hielt dagegen. Grothoff (13.) und Joker Sielaff (83.) glichen aus. Beide Teams müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Jona Lippenat avancierte mit einem Dreierpack (31., 44., 90.) zum Matchwinner. Landolfshausen kontrollierte die Partie über 90 Minuten und bleibt ohne Punktverlust oben dran. Groß Ellershausen bleibt tief im Tabellenkeller.

SG Lenglern (8.) – Sparta Göttingen (10.) 6:1 Lenglern feierte einen klaren Heimsieg, bei dem Fritsch (23.), Boßmann (30.) und Armbrecht (54.) die Weichen stellten. Saciri (68.) verkürzte kurzzeitig, ehe Leuze (87.), Armbrecht (90.) und Psotta (90.) den Endstand herstellten. Sparta bleibt im unteren Mittelfeld hängen.

SG Niedernjesa (11.) – SC Hainberg (1.) 0:8 Der Tabellenführer überrannte Niedernjesa von Beginn an: McGalty (1., 53., 60.), Sylla (6.) und Munyurwa (51.) trafen früh und oft. In der Schlussphase erhöhten Zapkau (86., 90.) und Brille (89.) auf 8:0. Hainberg bleibt mit makelloser Bilanz an der Spitze, Niedernjesa rutscht ins untere Mittelfeld ab und hat ordentlich was für die Tordifferenz getan, allerdings im negativen Sinne.

RSV Göttingen (6.) – SG Werratal 2000 (5.) 4:3 Ein turbulentes Spiel kippte in den Schlussminuten zugunsten des RSV. Nach Rückstand durch ein Eigentor (8.) und Fromm (33.) glichen Aliaj (59.) und Pfeifenschneider (62.) aus. Armbrust brachte Werratal (80.) erneut nach vorn, ehe Pfeifenschneider per Doppelschlag (83., 84.) die Partie drehte.