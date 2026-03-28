„Hainberg ist absoluter Favorit“: Schlusslicht gegen Tabellenzweiten

Die Rollen sind klar verteilt und dennoch warnt man vor Leichtsinn. Wenn der Tabellenzweite SC Hainberg (42 Punkte) am Sonntag (15 Uhr) auf den VfR Dostluk Osterode (16., 6 Punkte) trifft, prallen Ambitionen und Hoffnung aufeinander.

Für Gäste-Trainer Okan Avci ist die Ausgangslage eindeutig. „Hainberg ist absoluter Favorit.“ Doch nach dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen SG Werratal 2000 reist sein Team nicht ohne Zuversicht an. „Wir haben Selbstvertrauen getankt am Wochenende.“

Die Zielsetzung bleibt dennoch vorsichtig formuliert: „Wir wollen versuchen, etwas mitzunehmen, wird aber sehr schwer.“

Auf der Gegenseite setzt Timm Wünsch auf die eigene Stärke und den Schwung aus dem letzten Spiel. Nach dem 1:0-Erfolg bei 1. SC Göttingen 05 II soll die Serie ausgebaut werden. „Wir wollen den positiven Schwung aus dem vergangenen Spiel mitnehmen und auch Sonntag wieder vor heimischer Kulisse zeigen, dass Fußball für uns ein Lebensgefühl ist, gerade guter Fußball.“

Der Trainer hebt besonders den Teamgeist hervor. „Die ganze Mannschaft verbringt viel Zeit gemeinsam auf dem Platz, hängt sich voll rein und wir freuen uns auf das Spiel!“

Doch auch Wünsch warnt vor dem Gegner. „Uns erwartet mit Osterode ein Gegner im Aufschwung, der uns vor schwere Aufgaben stellen wird.“ Entsprechend fokussiert geht sein Team in die Partie: „Wir gehen motiviert, konzentriert und voller Vorfreude in das Spiel!“

Das Hinspiel gewann Hainberg mit 4:1. Ein Duell mit klaren Rollen und dennoch offenem Ausgang.