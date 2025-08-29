„Hainberg hat wahrscheinlich den besten Kader seit dem Abstieg“

Der SC Hainberg führt nach drei Spieltagen die Tabelle mit optimaler Punktausbeute an. 13:1 Tore und neun Zähler stehen bislang zu Buche. Trainer Timm Wünsch blickt optimistisch auf das Spiel: „Erstmal freuen wir uns, dass morgen wieder Spieltag ist! Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel gegen einen wirklich guten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir gehen mit fast vollem Kader in das Spiel und wollen weiter daran arbeiten, guten Fußball zu spielen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Der RSV Göttingen, der bislang zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto hat, reist mit sechs Punkten an den Jahnsportpark. Trainer Lasse Ahl bezeichnet die Aufgabe als besonders anspruchsvoll: „Das wird wahrscheinlich die bisher schwerste Aufgabe in der noch jungen Saison. Hainberg ist mit 9 Punkten nicht nur gut gestartet, sondern hat wahrscheinlich auch den besten Kader seit dem Abstieg. Ich denke, dass sie zusammen mit Landolfshausen sehr lange um den Aufstieg spielen werden.“

Doch Ahl muss am Samstag improvisieren: Mehrere Stammspieler fehlen aufgrund von Urlaub oder universitären Verpflichtungen. „Das ist zwar blöd für manche Abläufe, doch auf der anderen Seite können sich so wieder Jungs zeigen, die bisher etwas hinten dran waren,“ so der RSV-Coach.

Besonderen Reiz erhält das Duell durch seine Derby-Note. „Da kann es auch mal ein bisschen saftiger zur Sache gehen,“ erwartet Ahl. Zudem hoffen er und sein Co-Trainer Lenz darauf, die bislang schwarze Serie gegen Hainberg zu beenden: „Als Trainer habe ich noch nie gegen sie gewonnen. Wichtiger ist aber, dass wir den Trend der letzten drei Wochen bestätigen und wieder etwas Zählbares mitnehmen.“