Hainberg gegen RSV Göttingen – Landolfshausen zu Gast bei Petershütte

Der 4. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 steht im Zeichen zweier ungeschlagener Tabellenführer. Während der SC Hainberg seine makellose Serie gegen den RSV Göttingen verteidigen will, reist der TSV Landolfshausen/Seulingen zu Petershütte. Auch im Tabellenmittelfeld kommt es zu richtungsweisenden Begegnungen.

Bergdörfer teilte sich beim 1:1 mit Petershütte die Punkte und ist weiter ungeschlagen. Nörten-Hardenberg blieb im Spiel gegen Göttingen 05 II beim 0:0 torlos, zeigte aber erneut defensive Stabilität. Ein knappes Duell wird erwartet.

Petershütte kam gegen Bergdörfer zu einem 1:1 und wartet nach vier Spielen weiter auf den ersten Sieg. Landolfshausen setzte sich souverän mit 3:0 gegen Groß Ellershausen durch und bleibt nahe an der Tabellenspitze. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein.

Werratal unterlag beim 3:4 in Göttingen in einem packenden Spiel, hat aber bereits 15 Saisontore erzielt. Denkershausen feierte mit dem 5:0 gegen Dostluk den ersten Sieg und schöpft neues Selbstvertrauen. Ein torreiches Spiel ist wahrscheinlich.

Dostluk ging gegen Denkershausen mit 0:5 unter und ist nach drei Niederlagen ohne Punkt am Tabellenende. Göttingen 05 II holte ein 0:0 bei Nörten-Hardenberg und bleibt in der Spitzengruppe. Die Rollen sind klar verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

SC Hainberg (1.) – RSV Göttingen (6.) Hainberg feierte am vergangenen Wochenende ein beeindruckendes 8:0 gegen Niedernjesa und untermauerte damit seine Spitzenposition. Der RSV Göttingen gewann ein spektakuläres 4:3 gegen Werratal und mischt im Verfolgerfeld mit. Beide Teams haben ihre Offensivqualitäten bereits unter Beweis gestellt.

Sparta Göttingen (11.) – SG Niedernjesa (7.) Sparta kam beim 1:6 gegen Lenglern böse unter die Räder und muss die Defensive stabilisieren. Niedernjesa kassierte beim 0:8 gegen Hainberg eine herbe Schlappe und sucht nach Wiedergutmachung. Beide Mannschaften wollen ihre Reaktion zeigen. Ein Duell zweier Teams mit großem Korrekturbedarf.

SCW Göttingen (12.) – SG Lenglern (9.) Der SCW holte beim 2:2 in Rotenberg einen Punkt und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Lenglern beeindruckte mit einem 6:1 gegen Sparta und zeigte sich offensivstark. Die Gäste haben damit Rückenwind. Für SCW gilt es, die ersten drei Zähler einzufahren.