Allgemeines
– Foto: Sascha Drenth

Hainberg gegen RSV Göttingen – Landolfshausen zu Gast bei Petershütte

Spieltag Nummer vier im Überblick

Der 4. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 steht im Zeichen zweier ungeschlagener Tabellenführer. Während der SC Hainberg seine makellose Serie gegen den RSV Göttingen verteidigen will, reist der TSV Landolfshausen/Seulingen zu Petershütte. Auch im Tabellenmittelfeld kommt es zu richtungsweisenden Begegnungen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
15:00

TuSpo Petershütte (13.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (2.)

Petershütte kam gegen Bergdörfer zu einem 1:1 und wartet nach vier Spielen weiter auf den ersten Sieg. Landolfshausen setzte sich souverän mit 3:0 gegen Groß Ellershausen durch und bleibt nahe an der Tabellenspitze. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
15:00

SG Bergdörfer (8.) – SSV Nörten-Hardenberg (3.)

Bergdörfer teilte sich beim 1:1 mit Petershütte die Punkte und ist weiter ungeschlagen. Nörten-Hardenberg blieb im Spiel gegen Göttingen 05 II beim 0:0 torlos, zeigte aber erneut defensive Stabilität. Ein knappes Duell wird erwartet.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
15:00

VfR Dostluk Osterode (16.) – 1. SC Göttingen 05 II (4.)

Dostluk ging gegen Denkershausen mit 0:5 unter und ist nach drei Niederlagen ohne Punkt am Tabellenende. Göttingen 05 II holte ein 0:0 bei Nörten-Hardenberg und bleibt in der Spitzengruppe. Die Rollen sind klar verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
15:00

SG Werratal 2000 (5.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (10.)

Werratal unterlag beim 3:4 in Göttingen in einem packenden Spiel, hat aber bereits 15 Saisontore erzielt. Denkershausen feierte mit dem 5:0 gegen Dostluk den ersten Sieg und schöpft neues Selbstvertrauen. Ein torreiches Spiel ist wahrscheinlich.

Morgen, 17:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
17:00

SC Hainberg (1.) – RSV Göttingen (6.)

Hainberg feierte am vergangenen Wochenende ein beeindruckendes 8:0 gegen Niedernjesa und untermauerte damit seine Spitzenposition. Der RSV Göttingen gewann ein spektakuläres 4:3 gegen Werratal und mischt im Verfolgerfeld mit. Beide Teams haben ihre Offensivqualitäten bereits unter Beweis gestellt.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
15:00

Sparta Göttingen (11.) – SG Niedernjesa (7.)

Sparta kam beim 1:6 gegen Lenglern böse unter die Räder und muss die Defensive stabilisieren. Niedernjesa kassierte beim 0:8 gegen Hainberg eine herbe Schlappe und sucht nach Wiedergutmachung. Beide Mannschaften wollen ihre Reaktion zeigen. Ein Duell zweier Teams mit großem Korrekturbedarf.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
15:00

SCW Göttingen (12.) – SG Lenglern (9.)

Der SCW holte beim 2:2 in Rotenberg einen Punkt und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Lenglern beeindruckte mit einem 6:1 gegen Sparta und zeigte sich offensivstark. Die Gäste haben damit Rückenwind. Für SCW gilt es, die ersten drei Zähler einzufahren.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
15:00

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (15.) – SV Rotenberg (14.)

Groß Ellershausen verlor mit 0:3 bei Landolfshausen und steht mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Rotenberg trennte sich 2:2 vom SCW Göttingen und punktete zum ersten Mal in dieser Saison. Beide Teams haben bisher defensiv zu viele Gegentore zugelassen.

