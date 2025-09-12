 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Sascha Drenth

Hainberg fordert Göttingen 05 II, Landolfshausen im Duell mit Nörten

Spitzenkracher im Göttinger Fußball und richtungsweisende Spiele im Tabellenkeller

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 4
Denkershaus.
Niedernjesa
SG Lenglern
N-Hardenberg

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 hat es in sich: Gleich zwei echte Topduelle prägen das Wochenende, während unten die ersten Zähler überlebenswichtig werden. Nach dem 5. Spieltag grüßt Landolfshausen/Seulingen von der Spitze, dicht gefolgt von Göttingen 05 II und dem SC Hainberg, die beide ihre Serien fortsetzen wollen. Spannung ist garantiert – vom Gipfeltreffen bis zum Tabellenkeller

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
15:00

TuSpo Petershütte (9.) – SG Lenglern (11.)
Petershütte feierte mit dem 1:0 in Rotenberg einen wichtigen Auswärtssieg und festigte das Mittelfeld. Lenglern gewann 3:2 gegen Groß Ellershausen und reist mit frischem Selbstvertrauen an. Beide Teams wollen den Schwung mitnehmen, ein enges Spiel ist programmiert.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
15:00

SG Bergdörfer (7.) – SV Rotenberg (15.)
Bergdörfer verlor bei Tabellenführer Landolfshausen unglücklich mit 1:2, blieb aber insgesamt stabil. Rotenberg steht nach der 0:1-Heimpleite gegen Petershütte weiter sieglos da und ist nicht weit von der roten Laterne entfernt. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
15:00

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – SSV Nörten-Hardenberg (4.)
Der Spitzenreiter setzte sich im Spitzenspiel knapp mit 2:1 gegen Bergdörfer durch und verteidigte die Tabellenführung. Nörten gewann standesgemäß 3:1 gegen Dostluk Osterode und reist mit breiter Brust an. Beide Teams sind offensivstark, die Zuschauer dürfen ein echtes Spitzenspiel erwarten.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
15:00

SG Werratal (5.) – VfR Dostluk Osterode (16.)
Werratal kassierte beim 1:5 in Göttingen eine klare Niederlage, hat aber offensiv bisher überzeugt. Dostluk unterlag in Nörten mit 1:3 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Alles spricht für einen klaren Heimsieg, doch die Gäste hoffen auf ihre Außenseiterchance.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
15:00

SC Hainberg (3.) – 1. SC Göttingen 05 II (2.)
Das wohl größte Highlight des Spieltags: Hainberg überzeugte bisher mit 15 Toren in vier Spielen, während Göttingen 05 II beim 5:1 gegen Werratal seine Ambitionen untermauerte. Beide Teams sind noch ungeschlagen und liefern sich ein echtes Spitzenduell. Die Tagesform dürfte entscheiden.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
15:30

Sparta Göttingen (10.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (14.)
Sparta sorgte mit dem 5:5 beim RSV für das torreichste Spiel des letzten Spieltags. Denkershausen steht bislang bei nur drei Punkten. Für beide Mannschaften geht es darum, die Abwehrreihen zu stabilisieren und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
15:00

SCW Göttingen (6.) – RSV Göttingen (8.)
Der SCW siegte 2:1 bei Aufsteiger Niedernjesa und etablierte sich im oberen Mittelfeld. RSV Göttingen lieferte sich ein spektakuläres 5:5 gegen Sparta und bleibt damit ungeschlagen, aber inkonstant. Ein Göttinger Stadtderby, das viel Offensivfußball verspricht.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
16:00

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (13.) – SG Niedernjesa (12.)
Groß Ellershausen unterlag in Lenglern knapp mit 2:3 und braucht dringend Punkte, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen. Niedernjesa verlor 1:2 gegen SCW Göttingen und kassierte damit bereits die vierte Saisonniederlage. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller steht bevor.

Aufrufe: 012.9.2025, 16:30 Uhr
NBAutor