Hainberg fordert Göttingen 05 II, Landolfshausen im Duell mit Nörten

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 hat es in sich: Gleich zwei echte Topduelle prägen das Wochenende, während unten die ersten Zähler überlebenswichtig werden. Nach dem 5. Spieltag grüßt Landolfshausen/Seulingen von der Spitze, dicht gefolgt von Göttingen 05 II und dem SC Hainberg, die beide ihre Serien fortsetzen wollen. Spannung ist garantiert – vom Gipfeltreffen bis zum Tabellenkeller

SG Bergdörfer (7.) – SV Rotenberg (15.) Bergdörfer verlor bei Tabellenführer Landolfshausen unglücklich mit 1:2, blieb aber insgesamt stabil. Rotenberg steht nach der 0:1-Heimpleite gegen Petershütte weiter sieglos da und ist nicht weit von der roten Laterne entfernt. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

TuSpo Petershütte (9.) – SG Lenglern (11.) Petershütte feierte mit dem 1:0 in Rotenberg einen wichtigen Auswärtssieg und festigte das Mittelfeld. Lenglern gewann 3:2 gegen Groß Ellershausen und reist mit frischem Selbstvertrauen an. Beide Teams wollen den Schwung mitnehmen, ein enges Spiel ist programmiert.

SG Werratal (5.) – VfR Dostluk Osterode (16.) Werratal kassierte beim 1:5 in Göttingen eine klare Niederlage, hat aber offensiv bisher überzeugt. Dostluk unterlag in Nörten mit 1:3 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Alles spricht für einen klaren Heimsieg, doch die Gäste hoffen auf ihre Außenseiterchance.

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – SSV Nörten-Hardenberg (4.) Der Spitzenreiter setzte sich im Spitzenspiel knapp mit 2:1 gegen Bergdörfer durch und verteidigte die Tabellenführung. Nörten gewann standesgemäß 3:1 gegen Dostluk Osterode und reist mit breiter Brust an. Beide Teams sind offensivstark, die Zuschauer dürfen ein echtes Spitzenspiel erwarten.

SC Hainberg (3.) – 1. SC Göttingen 05 II (2.)

Das wohl größte Highlight des Spieltags: Hainberg überzeugte bisher mit 15 Toren in vier Spielen, während Göttingen 05 II beim 5:1 gegen Werratal seine Ambitionen untermauerte. Beide Teams sind noch ungeschlagen und liefern sich ein echtes Spitzenduell. Die Tagesform dürfte entscheiden.

Sparta Göttingen (10.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (14.)

Sparta sorgte mit dem 5:5 beim RSV für das torreichste Spiel des letzten Spieltags. Denkershausen steht bislang bei nur drei Punkten. Für beide Mannschaften geht es darum, die Abwehrreihen zu stabilisieren und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

SCW Göttingen (6.) – RSV Göttingen (8.)

Der SCW siegte 2:1 bei Aufsteiger Niedernjesa und etablierte sich im oberen Mittelfeld. RSV Göttingen lieferte sich ein spektakuläres 5:5 gegen Sparta und bleibt damit ungeschlagen, aber inkonstant. Ein Göttinger Stadtderby, das viel Offensivfußball verspricht.