Hainberg empfängt Werratal – SCW und 05 II im Stadtduell

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 hat es in sich: Tabellenführer SC Hainberg bekommt es mit der offensivstarken SG Werratal zu tun, während im Göttinger Stadtduell der SCW den 1. SC Göttingen 05 II empfängt. Außerdem will Sparta Göttingen seine Ambitionen gegen Schlusslicht Dostluk Osterode unterstreichen, Nörten-Hardenberg tritt beim SV Rotenberg an, und Bergdörfer misst sich mit Aufsteiger Niedernjesa. Außerdem spielt Petershütte gegen den RSV Göttingen und Groß Ellershausen gegen Denkershausen.
Petershütte sammelte bislang zu wenig Punkte, um sich vom unteren Drittel abzusetzen. Der RSV kommt dagegen mit Rückenwind nach dem 4:3 gegen Groß Ellershausen. Mit 22 Treffern zählt die Offensive der Gäste zu den gefährlichsten der Liga, doch defensiv bleibt das Team anfällig. Beim RSV gibt es bisher fast nur spektakuläre Spiele, die Fans dürfen sich auf ein Spektakel freuen.
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ist es für die SG Bergdörfer wieder Zeit Punkte zu sammeln, am Sonntag trifft man auf die SG Niedernjesa, die nur einen Punkt hinter dem Gastgeber ist. Die Gäste kassierte beim 0:3 gegen Werratal die vierte Saisonniederlage und ist nun seit drei Spielen ohne eigenen Sieg. Niedernjesa stellt zudem die zweitschlechteste Abwehr, was eine Chance für Bergdörfer sein könnte den Anschluss ans sichere Mittelfeld zu halten.
Rotenberg erkämpfte sich mit dem 3:3 gegen Landolfshausen einen Achtungserfolg, bleibt aber in der Abstiegszone. Nörten-Hardenberg zeigte beim 2:0 gegen Werratal seine ganze Routine und will nun oben anklopfen. Für die Gastgeber spricht der zuletzt gestiegene Kampfgeist, für die Gäste die individuelle Klasse. Eine weitere harte Herausforderung für Rotenberg und eine Pflichtaufgabe für den Landesliga-Absteiger.
Hainberg marschiert weiter ungeschlagen vorneweg und gewann souverän 4:1 in Osterode. Werratal musste zwar zuletzt eine Niederlage hinnehmen, hat aber mit 23 Toren die drittbeste Offensive der Liga. Beide Teams stehen für Angriffsfußball, sodass ein temporeiches Spiel zu erwarten ist. Für Hainberg bietet sich die Chance, Landolfshausen erneut zu distanzieren.
Sparta meldete sich mit einem 4:1 bei 05 II zurück im Spitzenfeld. Der VfR dagegen ist weiterhin sieglos und steht mit nur einem Punkt am Tabellenende. Viel spricht für die Gastgeber. Für Osterode wird es ein weiteres Spiel ums Durchhalten und Hoffen auf eine Überraschung.
Im Stadtduell treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt schwankende Leistungen zeigten. Der SCW verlor denkbar knapp 3:4 bei Denkershausen, 05 II kam beim 1:4 gegen Sparta unter die Räder. Beide wollen Wiedergutmachung betreiben, was für eine intensive Partie spricht. In der letzten Saison gingen beide Siege dieser Begegnung nach Weende.
Beide Teams stecken im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte. Ellershausen verlor knapp mit 3:4 beim RSV Göttingen, während Denkershausen mit dem 4:3 über SCW Göttingen Selbstvertrauen tankte. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf.