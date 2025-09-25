Hainberg empfängt Werratal – SCW und 05 II im Stadtduell

Petershütte sammelte bislang zu wenig Punkte, um sich vom unteren Drittel abzusetzen. Der RSV kommt dagegen mit Rückenwind nach dem 4:3 gegen Groß Ellershausen. Mit 22 Treffern zählt die Offensive der Gäste zu den gefährlichsten der Liga, doch defensiv bleibt das Team anfällig. Beim RSV gibt es bisher fast nur spektakuläre Spiele, die Fans dürfen sich auf ein Spektakel freuen.

SG Bergdörfer (10.) – SG Niedernjesa (12.)

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ist es für die SG Bergdörfer wieder Zeit Punkte zu sammeln, am Sonntag trifft man auf die SG Niedernjesa, die nur einen Punkt hinter dem Gastgeber ist. Die Gäste kassierte beim 0:3 gegen Werratal die vierte Saisonniederlage und ist nun seit drei Spielen ohne eigenen Sieg. Niedernjesa stellt zudem die zweitschlechteste Abwehr, was eine Chance für Bergdörfer sein könnte den Anschluss ans sichere Mittelfeld zu halten.