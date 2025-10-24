Hainberg empfängt Groß Ellershausen – Sparta gastiert beim SCW Götting

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 steht im Zeichen brisanter Duelle: Tabellenzweiter SC Hainberg empfängt SV Groß Ellershausen-Hetjershausen, während Sparta Göttingen beim SCW Göttingen bestehen muss. Spitzenreiter TSV Landolfshausen/Seulingen will am Dienstag gegen Göttingen 05 II nachlegen. Auch im Tabellenkeller stehen mit Niedernjesa – Nörten-Hardenberg und Bergdörfer – Dostluk Osterode richtungsweisende Spiele an.

Bergdörfer (9. Platz) will nach dem 0:3 in Göttingen Wiedergutmachung betreiben. Gegen den sieglosen Tabellenletzten Dostluk Osterode (2 Punkte) zählt nur ein Heimsieg. Die Gäste verteidigten zuletzt couragiert, bleiben offensiv aber harmlos. Alles spricht für Bergdörfer.

Nach dem 0:0 bei Dostluk Osterode will Petershütte wieder drei Punkte einfahren. Werratal (13. Platz) kassierte zuletzt eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Groß Ellershausen und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Beide Teams stehen unter Druck, die Tagesform könnte entscheiden.

Rotenberg (10. Platz) verlor zuletzt mit 1:2 gegen Geismar und musste die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage aufgeben. Denkershausen (8. Platz) ist unberechenbar, schwankt zwischen Galaauftritten und Aussetzern. Beide Teams wollen den Anschluss ans Mittelfeld halten. Eine Partie mit offenem Visier und Torgarantie.

SG Lenglern – RSV Göttingen Lenglern (11. Platz) feierte in Niedernjesa einen wichtigen Auswärtssieg und will nun den Favoriten ärgern. RSV Göttingen (4. Platz) konnte nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Rotenberg wieder dreifach punkten. Ein Duell zwischen Effizienz und Leidenschaft.

SG Niedernjesa v. 1925 – SSV Nörten-Hardenberg Der Aufsteiger Niedernjesa (15. Platz) steht nach der Pleite gegen Lenglern weiter mit dem Rücken zur Wand. Nörten-Hardenberg (6. Platz) hingegen beeindruckte beim 5:3 über Sparta mit Offensivpower. Für die Gäste spricht alles – doch unterschätzen dürfen sie den Underdog nicht. Niedernjesa braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Kontakt zum rettenden Ufer nicht zu verlieren.

SCW Göttingen – Sparta Göttingen Ein echtes Stadtderby: Der SCW (7. Platz) empfängt das drittplatzierte Sparta-Team, das zuletzt in Nörten unterlag. Der Gastgeber ist defensiv kompakt, während Sparta offensiv zu den stärksten Teams der Liga zählt. Beide Seiten wollen ein Zeichen im Kampf um die oberen Plätze setzen. Emotionen sind garantiert.

SC Hainberg – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen Hainberg (2. Platz) bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen und will die Serie gegen Groß Ellershausen (14. Platz) fortsetzen. Die Gäste gewannen zuletzt in Werratal und schöpfen Hoffnung im Abstiegskampf. Hainberg überzeugt mit spielerischer Dominanz und Defensivstärke – 5 Gegentore in 9 Spielen sind Bestwert. Ein klarer Favoritenduell, doch Groß Ellershausen wird sich wehren.