Allgemeines
Hainberg empfängt Groß Ellershausen – Sparta gastiert beim SCW Götting

12. Spieltag im Überblick

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 steht im Zeichen brisanter Duelle: Tabellenzweiter SC Hainberg empfängt SV Groß Ellershausen-Hetjershausen, während Sparta Göttingen beim SCW Göttingen bestehen muss. Spitzenreiter TSV Landolfshausen/Seulingen will am Dienstag gegen Göttingen 05 II nachlegen. Auch im Tabellenkeller stehen mit Niedernjesa – Nörten-Hardenberg und Bergdörfer – Dostluk Osterode richtungsweisende Spiele an.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
14:30

TuSpo Petershütte – SG Werratal 2000

Nach dem 0:0 bei Dostluk Osterode will Petershütte wieder drei Punkte einfahren. Werratal (13. Platz) kassierte zuletzt eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Groß Ellershausen und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Beide Teams stehen unter Druck, die Tagesform könnte entscheiden.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
Abgesagt

SG Bergdörfer – VfR Dostluk Osterode

Bergdörfer (9. Platz) will nach dem 0:3 in Göttingen Wiedergutmachung betreiben. Gegen den sieglosen Tabellenletzten Dostluk Osterode (2 Punkte) zählt nur ein Heimsieg. Die Gäste verteidigten zuletzt couragiert, bleiben offensiv aber harmlos. Alles spricht für Bergdörfer.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
14:30

SV Rotenberg – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen

Rotenberg (10. Platz) verlor zuletzt mit 1:2 gegen Geismar und musste die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage aufgeben. Denkershausen (8. Platz) ist unberechenbar, schwankt zwischen Galaauftritten und Aussetzern. Beide Teams wollen den Anschluss ans Mittelfeld halten. Eine Partie mit offenem Visier und Torgarantie.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
14:30

SG Lenglern – RSV Göttingen

Lenglern (11. Platz) feierte in Niedernjesa einen wichtigen Auswärtssieg und will nun den Favoriten ärgern. RSV Göttingen (4. Platz) konnte nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Rotenberg wieder dreifach punkten. Ein Duell zwischen Effizienz und Leidenschaft.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
14:30

SG Niedernjesa v. 1925 – SSV Nörten-Hardenberg

Der Aufsteiger Niedernjesa (15. Platz) steht nach der Pleite gegen Lenglern weiter mit dem Rücken zur Wand. Nörten-Hardenberg (6. Platz) hingegen beeindruckte beim 5:3 über Sparta mit Offensivpower. Für die Gäste spricht alles – doch unterschätzen dürfen sie den Underdog nicht. Niedernjesa braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Kontakt zum rettenden Ufer nicht zu verlieren.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
14:30

SCW Göttingen – Sparta Göttingen

Ein echtes Stadtderby: Der SCW (7. Platz) empfängt das drittplatzierte Sparta-Team, das zuletzt in Nörten unterlag. Der Gastgeber ist defensiv kompakt, während Sparta offensiv zu den stärksten Teams der Liga zählt. Beide Seiten wollen ein Zeichen im Kampf um die oberen Plätze setzen. Emotionen sind garantiert.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
15:00

SC Hainberg – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen

Hainberg (2. Platz) bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen und will die Serie gegen Groß Ellershausen (14. Platz) fortsetzen. Die Gäste gewannen zuletzt in Werratal und schöpfen Hoffnung im Abstiegskampf. Hainberg überzeugt mit spielerischer Dominanz und Defensivstärke – 5 Gegentore in 9 Spielen sind Bestwert. Ein klarer Favoritenduell, doch Groß Ellershausen wird sich wehren.

Di., 28.10.2025, 18:30 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
18:30

TSV Landolfshausen/Seulingen – 1. SC Göttingen 05 II

Der Tabellenführer empfängt am Dienstag den Fünften zum späten Topspiel des Spieltags. Landolfshausen zeigte sich zuletzt konstant und will mit einem Sieg die Spitze festigen. Göttingen 05 II überzeugte beim 3:0 gegen Bergdörfer, dürfte hier aber vor einer hohen Hürde stehen. Ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter im Aufstiegsrennen.

