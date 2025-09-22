Hainberg dreht Auswärtsspiel, Rotenberg trotzt Landolfshausen Remis ab

Der SC Hainberg bleibt ungeschlagen und drehte beim 4:1 in Osterode nach Rückstand eindrucksvoll die Partie. Der TSV Landolfshausen/Seulingen musste sich in Rotenberg nach Führung mit einem 3:3 begnügen. Auch sonst bot der Spieltag reichlich Tore, Dramatik und entscheidende Treffer in der Schlussphase.
Doppeltorschütze Duymelinck entschied das Duell zweier Spitzenteams nahezu im Alleingang (22./58.). Nörten kontrollierte das Spiel, Werratal fand offensiv kaum Mittel. Der SSV schiebt sich mit 13 Punkten auf Platz fünf, Werratal bleibt bei zwölf Zählern.
Die Reserve von 05 führte durch Zimmerling (30.), doch nach der Pause drehte Sparta das Derby. Kazan (64.), Obilici (69.), Saciri (77.) und Dzajic (81.) trafen binnen weniger Minuten. Sparta klettert damit auf 13 Punkte, während 05 II bei elf Zählern verharrt.
Der Tabellenletzte überraschte zunächst mit Camaras frühem Tor (6.). Doch nach der Pause drehte Hainberg auf: Gundlach (58.), Schweighardt (76./90.) und Gräve (84.) machten den sechsten Saisonsieg perfekt. Hainberg bleibt mit 19 Punkten souveräner Spitzenreiter, Osterode steckt mit nur einem Zähler tief im Tabellenkeller.
Die Gäste legten ordentlich los: Purschke (24.) und Häger (26.) stellten schnell auf 0:2. Zwar brachte Schiller (32.) Rotenberg zurück, doch Diedrich (48.) erhöhte erneut für den Favoriten. Mit großem Kampfgeist sorgten Diederich (58.) und Mühlhaus (64.) für den Ausgleich. Landolfshausen verpasst den Sieg, bleibt aber Zweiter mit 16 Punkten, Rotenberg bleibt auch auf Rang 15.
Ein wilder Schlagabtausch endete mit einem Last-Minute-Sieg für den RSV. Nach frühen Führungen für die Gäste glichen Perczynski (50.) und Jühne (60.) für den RSV aus. Apel (74.) schockte die Hausherren nochmals, doch Perczynski erzielte in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Göttingen bleibt mit 14 Punkten Dritter, Ellershausen hat weiterhin fünf Zähler.
Ein spektakuläres Spiel entwickelte sich bei der SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen, das Hin und Her nahm kein Ende. Peters (6.) brachte den SCW in Führung, doch Sieghan (13.) und Grenz (17.) drehten die Partie. Nach weiteren Treffern von Brandt (35.) und Simon (70.) stand es 3:3, ehe Hain in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Denkershausen springt auf sechs Punkte, SCW bleibt bei acht.