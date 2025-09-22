Hainberg dreht Auswärtsspiel, Rotenberg trotzt Landolfshausen Remis ab

Ein wilder Schlagabtausch endete mit einem Last-Minute-Sieg für den RSV. Nach frühen Führungen für die Gäste glichen Perczynski (50.) und Jühne (60.) für den RSV aus. Apel (74.) schockte die Hausherren nochmals, doch Perczynski erzielte in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Göttingen bleibt mit 14 Punkten Dritter, Ellershausen hat weiterhin fünf Zähler.

SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (13.) – SCW Göttingen (9.) 4:3

Ein spektakuläres Spiel entwickelte sich bei der SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen, das Hin und Her nahm kein Ende. Peters (6.) brachte den SCW in Führung, doch Sieghan (13.) und Grenz (17.) drehten die Partie. Nach weiteren Treffern von Brandt (35.) und Simon (70.) stand es 3:3, ehe Hain in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Denkershausen springt auf sechs Punkte, SCW bleibt bei acht.