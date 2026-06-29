Hainault geht nach Freiburg: Neuer Coach für die U19 des Halleschen FC U19-DFB-Nachwuchsliga +++ Nach dem Abschied von André Hainault übernimmt Benedikt Seipel die Geschicke beim HFC von Kevin Gehring · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Benedikt Seipel (M.) und seine Co-Trainer Marc Rüger (l.) sowie Christian Böckl führen die A-Junioren des HFC in die neue Saison. – Foto: Hallescher FC

Vom Co-Trainer der Profis zum Chefcoach der U19 - diesen Schritt ist André Hainault im vergangenen Sommer beim Halleschen FC gegangen. Nach nur einem Jahr ist dieses Kapitel als A-Junioren-Trainer für den ehemaligen kanadischen Nationalspieler aber wieder beendet. Den früheren Profi des 1. FC Magdeburg zieht es in den Süden. Die Nachfolge beim HFC übernimmt als alter Bekannter.

Hainault wird künftig zum Trainerteam bei der U23 des SC Freiburg gehören. Der 40-Jährige bringe "sowohl als ehemaliger Spieler als auch als Trainer reichlich Erfahrung mit in den Breisgau", schrieb der SCF zur Vorstellung des neuen Assistenten seiner Regionalliga-Vertretung. Zum FuPa-Profil: >> André Hainault