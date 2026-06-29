Hainault geht nach Freiburg: Neuer Coach für die U19 des Halleschen FC

Vom Co-Trainer der Profis zum Chefcoach der U19 - diesen Schritt ist André Hainault im vergangenen Sommer beim Halleschen FC gegangen. Nach nur einem Jahr ist dieses Kapitel als A-Junioren-Trainer für den ehemaligen kanadischen Nationalspieler aber wieder beendet. Den früheren Profi des 1. FC Magdeburg zieht es in den Süden. Die Nachfolge beim HFC übernimmt als alter Bekannter.
Hainault wird künftig zum Trainerteam bei der U23 des SC Freiburg gehören. Der 40-Jährige bringe "sowohl als ehemaliger Spieler als auch als Trainer reichlich Erfahrung mit in den Breisgau", schrieb der SCF zur Vorstellung des neuen Assistenten seiner Regionalliga-Vertretung. Zum FuPa-Profil:
An der Seite von Chefcoach Bernhard Weis soll der Kanadier als zweiter Co-Trainer neben Christian Bahlinger in Zukunft dabei helfen, die Top-Talente des Bundesligisten an den Herrenfußball heranzuführen. Schon vor seinem Schritt zum Halleschen FC im Sommer 2024 hatte Hainault als Co-Trainer in der Regionalliga Südwest gewirkt - bei der Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05.
Die Nachfolge bei der U19 des HFC hat dagegen jemand übernommen, der im Verein einen ganz ähnlichen Werdegang - nur mit einer kurzen Zwischenstation - erlebt hat. Benedikt Seipel wird künftig die Verantwortung für die A-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga tragen. Der 40-Jährige stand in der Saison 2024/25 wie Hainault als Co-Trainer an der Seite von Mark Zimmermann. Zum FuPa-Profil:
Im vergangenen Herbst hatte der Ex-Spieler des HFC das Traineramt beim 1. SC Heiligenstadt in der Oberliga übernommen. Den sofortigen Wiederabstieg des Aufsteigers konnte Seipel allerdings nicht abwenden. Zum Saisonende dann trennten sich die Wege in Thüringen. Nun ist Seipel als Chefcoach der U19 zurück beim Halleschen FC. An seiner Seite hat der 40-Jährige mit Marc Rüger und Christian Böckl zwei Assistenten. Während Rüger schon zuvor Co-Trainer im HFC-Nachwuchs war, coachte der 32-jährige Böckl zuletzt in Hamburg die B-Junioren des Niendorfer TSV (Regionalliga Nord). Zu den FuPa-Profilen: