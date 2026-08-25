Haimhausen gewinnt am grünen Tisch – Spektakel in Ampermoching Fußball-Kreisklasse Dachau von Moritz Stalter · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Dreifach-Torschütze bei Ampermochings Niederlage: Spielertrainer Max Rabe. – Foto: DN

Zum Saisonauftakt liefern sich die beiden Spitzenteams der Vorjahres-Saison ein hochklassiges Duell vor 250 Zuschauern. Indersdorf muss nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen.

In der vergangenen Saison gehörten der TSV Hilgertshausen und der TSV Indersdorf zur Spitzengruppe der Fußball-Kreisklasse. Zum Start in die neue Saison trafen beide aufeinander. TSV Hilgertshausen – TSV Indersdorf 1:1: Zum Punktrundenauftakt spielten zwei Mannschaften gegeneinander, die in der vergangenen Saison lange oben mitgemischt hatten. Es war von Beginn an eine hochklassige Partie vor rund 250 Zuschauern, wenngleich sich das Geschehen zunächst weitestgehend im Mittelfeld abspielte. In der 25. Minute verzog Hilgertshausens Stefan Rassl knapp. Es war der Startschuss, weitere Möglichkeiten für Milos Kobilarov und Marius Klimmer taten sich auf. Kurz vor der Halbzeit noch Rot für Indersdorfs Can Luca Akdere, der Thomas Rieger mit einer gefährlichen Aktion, wohl aber unabsichtlich, mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte.

Eine Hereingabe von Maxi Kornprobst hämmerte Chris Krüger an die Unterlatte, von dort sprang der Ball auf die Linie und wieder an die Unterlatte (64.) Im Gegenzug die überraschende Führung für die Gäste. Indersdorfs Kapitän Chris Bopfinger zirkelte einen Freistoß in den Winkel (68.). Hilgertshausen steckte nicht auf. In der 81. Minute besorgte Felix Lang nach einer Kombination mit Tim Borsbach den Ausgleich. Die Hilgertshausener wollten jetzt den Sieg. Indersdorf kam kaum noch zu Aktionen. Einen Kopfball von Lang lenkte Gästekeeper Tschiesche zur Ecke (84.), Maxi Kornprobst vergab die letzte gute Chance. So blieb es beim 1:1. „Die Chancen waren da, um gegen starke Indersdorfer die ersten drei Punkte einzufahren“, so Abteilungsleiter Norbert Schneider. SpVgg Erdweg – TSV Arnbach 0:0: An die letzten Duelle mit dem TSV Arnbach hatten die Fußballer der SpVgg Erdweg nicht die besten Erinnerungen. Dreimal in Folge mussten sie sich geschlagen geben – allerdings in der Kreisliga. Seit dem Abstieg der Arnbacher begegneten sich beide Mannschaften nun in der Kreisklasse. Diesmal war Erdweg zunächst das bessere Team: In der ersten Hälfte kamen die Gastgeber nach Ecken zweimal der Führung nahe. Allerdings hatten auch die Gäste Möglichkeiten, doch Tore fielen nicht. Die Arnbacher reisten übrigens ohne ihren neuen Spielertrainer Chris Hain an, der aktuell im Urlaub ist.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Erdweg den besseren Start, die Gäste verteidigten aber stabil – und übernahmen dann die Initiative. In den letzten 20 Minuten drängte der Absteiger auf die Entscheidung, doch trotz mehrerer gefährlicher Abschlüsse blieb es beim torlosen Remis. Die Erdweger waren am Ende zufrieden damit, den Negativlauf gegen Arnbach beendet zu haben. Die Gäste trauerten den vergebenen Chancen nach, die Leistung macht aber Hoffnung für die kommenden Wochen. SV Haimhausen – AEG Dachau 2:0 (Wertung): Das Spiel wurde mit 2:0 für den SV Haimhausen gewertet, weil AEG Dachau keine Mannschaft aufbieten konnte und bei einer Spielverlegung kein gemeinsamer Nenner gefunden wurde. „Wir haben wie jedes Jahr zu viele Urlauber. Wir wollten auf September verschieben, sie maximal auf den 25. oder 26. August. Doch das hätte uns nichts gebracht“, sagte AEG-Chef Georgios Andreadis.

„Wir wollten das Spiel nicht drei Wochen nach hinten schieben, da unsere Vorbereitung auf den ersten Spieltag ausgerichtet gewesen ist und unsere Spieler den Urlaub auch teilweise so legen, dass sie zum ersten Punktspiel da sind. Unser Angebot, beispielsweise in dieser Woche am Dienstag oder Mittwoch zu spielen, wurde von AEG nicht angenommen“, sagte Heimhausens Spielertrainer Christian Schmeizl. Damit gehen die Punkte am grünen Tisch nach Haimhausen. FC Tandern – SV Petershausen 1:0: Nach einer schwachen Saison, in der Tandern bis zum Saisonende um den Klassenerhalt zittern musste, ist eine entspanntere Runde 2026/27 das Ziel. Hilfreich wäre dabei ein Dreier zum Auftakt gewesen – und der Start hätte nicht besser laufen können: Bereits in der 8. Minute brachte Sebastian Obeser die Heimelf nach einer Standardsituation in Führung. Tandern blieb am Drücker und hätte bis Mitte der ersten Hälfte nachlegen können, versäumte es aber, die Führung auszubauen. Petershausen blieb vor der Pause weitestgehend ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel boten sich dem FCT mit zunehmender Spielzeit immer mehr Räume. „Wir haben die Situationen aber viel zu unsauber und auch zu hektisch ausgespielt“, sagte Trainer Thomas Nöbel. Und in der Schlussphase musste sein Team dann richtig zittern. Petershausen spielte viele lange Bälle, und Tandern hatte gegen die tief stehende Sonne Mühe, die Situationen zu bereinigen. Doch die Defensive stand. In der 80. Minute verhinderte zudem die Latte den Ausgleich, sodass es beim 1:0-Erfolg zum Auftakt blieb. TSV Bergkirchen – TSV Schwabhausen 2:1: Das Derby zum Saisonstart entschieden die Hausherren knapp, aber auch verdient für sich. Die Gäste aus Schwabhausen traten stark ersatzgeschwächt an. Laut ihrem Sprecher Marco Unruh fehlten acht Spieler.

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Bergkirchen ging in der 17. Minute eher aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Patrick Sturm traf nach einer schönen Seitenverlagerung über Lukas Bründl und Maximilian Mayr mit einem Flachschuss. Diesen Rückstand glich Schwabhausen in der 38. Minute aus. Leo Schüler verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1. Zuvor war Christian Henning von Marcel Saeger gefoult worden. Bergkirchens Trainer Simon Zacherl wollte mit Einwechslungen neue Impulse setzen und brachte mit Bilal Solanke einen Top-Stürmer. Zacherl: „Stefan Frimmer und ich haben mit Bilal in Sulzemoos zusammengespielt. Er hatte sich damals schwer verletzt und eigentlich aufgehört. Jetzt wollte er einfach noch einmal ein bisschen kicken.“ Nach einer Standardsituation köpfte Bilal Solanke prompt das 2:1 für die Gastgeber (75.). Schwabhausen warf alles nach vorne. Doch Bergkirchens Torwart Dominik Mann hielt alles, was auf seinen Kasten kam. Auf der Gegenseite zeigte auch Schwabhausens Torhüter Martin Höß eine starke Leistung und bewahrte seine Mannschaft mehrfach vor einem höheren Rückstand. Auftaktspiele sind nie leicht. Deshalb sind wir glücklich, dass wir das Spiel gezogen haben“, sagte Zacherl. Trotz der Niederlage zog auch Schwabhausens Sprecher Marco Unruh ein positives Fazit: „Unter dem Strich war es eine sehr gute Leistung unserer stark ersatzgeschwächten Mannschaft.“ SV Ampermoching – SV Niederroth 3:4: Beide Abwehrreihen hatten ihre Probleme. So bekamen die Zuschauer insgesamt sieben Tore zu sehen. Dabei begann Niederroth bärenstark und ging bereits in der 8. Minute durch Mateo Velic in Führung. Nach einer Flanke von Dominik Leisch köpfte er den Ball ins Tor. Das 2:0 erzielte Maximilian Linder, der nach einem Steckpass von Maximilian Obert aus 16 Metern präzise ins lange Eck traf. Den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte dann Ampermochings Spielertrainer Max Rabe. Sein Freistoß aus 20 Metern wurde noch abgefälscht und fand den Weg ins Tor (29.). Kurz vor der Halbzeit war es erneut Rabe, der nach einem schönen Spielzug mit seinem starken linken Fuß zum 2:2 traf (37.).

Auch in der zweiten Halbzeit blieb es ein offensiver Schlagabtausch. Mateo Velic brachte den SVN in der 60. Minute erneut in Führung. Nach einem Klassepass von Lukas Lerchl spitzelte er den Ball an SVA-Keeper Florian Reischl vorbei. Doch Ampermoching gab nicht auf. Max Rabe schnürte in der 86. Minute seinen Dreierpack, als er den Ball im Strafraum mit links zum 3:3 ins Tor hämmerte. Den Schlusspunkt setzte jedoch Arkadius Baraniewicz in der dritten Minute der Nachspielzeit. SVA-Sprecher Klaus Kirschner zeigte sich enttäuscht: „Es war ein durchschnittliches Spiel mit einem glücklichen Sieger. Leider konnten wir unsere Vielzahl an Torchancen nicht nutzen.“ SVN-Sprecher Daniel Reisner zog dagegen ein positives Fazit: „Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir verdient gewonnen.“ Kreisklasse Zugspitze TSV Alling – VfL Egenburg 2:1: Nach dem Remis zum Auftakt gegen den Gautinger SC wollte Egenburg auch auswärts punkten. Zunächst sah es gut aus für die Gäste, denn Hannes Zech zog nach einem Solo ab und zwang Allings Torhüter zu einer Parade. Der wehrte den Ball an das Bein seines Mitspielers Michael Freinecker, von wo der Ball ins eigene Tor sprang (7.). Egenburg hatte im Anschluss zunächst mehr Ballbesitz, doch in der Offensive fehlten die Ideen. Hinzu kam ein Patzer in der Defensive, den die Gäste prompt ausnutzten. Maximilian Grolik erzielte den 1:1-Ausgleich (22.).