Haimerl-Transfer zum TSV 1860 München – Klub wartet mit offizieller Bestätigung

Alper Kayabunar kennt Deniz Haimerl noch aus seiner Zeit bei Türkgücü München. – Foto: Florian Diettrich

Wurde da etwa ein Transfer geleakt? Beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) ist Deniz Haimerl ab sofort für die Münchner Löwen registriert. Damit ist klar: Der TSV 1860 kann den nächsten Neuzugang verkünden. Die Betonung liegt auf „kann“. Offiziell bestätigt hat der Verein den Transfer bisher nicht, aber die Registrierung beim Verband lässt keinen Zweifel.

Weitere Informationen zum Transfer finden sich auch im Fan-Portal „sechzger.de“ der Löwen, wo ein Screenshot veröffentlicht wurde. Haimerls Transfer wurde offiziell am 24. Juli abgeschlossen, die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Zuletzt stand der waschechte Münchner beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest unter Vertrag, war seit dem 1. Juli aber vereinslos. In der vergangenen Saison stand er neunmal auf dem Feld. Bei den Löwen trainiert Haimerl bereits mit.