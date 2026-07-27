Haimerl-Transfer zum TSV 1860 München – Klub wartet mit offizieller Bestätigung

Der TSV 1860 München kann den nächsten Neuzugang verkünden. Mit Deniz Haimerl kommt ein Regionalliga-erfahrener Innenverteidiger an die Grünwalder Straße.
Wurde da etwa ein Transfer geleakt? Beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) ist Deniz Haimerl ab sofort für die Münchner Löwen registriert. Damit ist klar: Der TSV 1860 kann den nächsten Neuzugang verkünden. Die Betonung liegt auf „kann“. Offiziell bestätigt hat der Verein den Transfer bisher nicht, aber die Registrierung beim Verband lässt keinen Zweifel.
Weitere Informationen zum Transfer finden sich auch im Fan-Portal „sechzger.de“ der Löwen, wo ein Screenshot veröffentlicht wurde. Haimerls Transfer wurde offiziell am 24. Juli abgeschlossen, die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Zuletzt stand der waschechte Münchner beim TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest unter Vertrag, war seit dem 1. Juli aber vereinslos. In der vergangenen Saison stand er neunmal auf dem Feld. Bei den Löwen trainiert Haimerl bereits mit.
Ausgebildet wurde der 23-Jährige im NLZ des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching. Nach der Jugend und parallel ein paar Spielen für die erste Herrenmannschaft erfolgte der Wechsel in die Reserve des Bundesligisten FC Augsburg. Dort avancierte er in seiner zweiten Saison zum Stammspieler, der er auch bei seinem nächsten Verein, Türkgücü München war. Trainer damals bei den Münchnern? Alper Kayabunar.
Für den türkischen Verein in seiner Heimatstadt lief er in der Saison 2024/25 auf, blieb jedoch nur ein Jahr. Danach erfolgte der Wechsel zu Steinbach-Haiger. Mit Haimerl können sich die personell weiterhin dünn besetzten Löwen auf Erfahrung für die Innenverteidigung freuen. Zudem hat sich nun noch ganz frisch Dennis Dressel angekündigt. (sge)