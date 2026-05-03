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Ligabericht
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Haigerseelbach bleibt gegen Donsbach glücklos
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zu - dafür sorgt unter anderem ein kampfloses Ergebnis. Türkgücü Dillenburg ist am Ziel: Meister! +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist Türkgücü Dillenburg am Ziel: Der Titelgewinn ist unter Dach und Fach, der Aufsteiger ist von der C-Liga in die A-Liga durchmarschiert. Im Kampf um Rang zwei rückte der Tabellendritte FSV Manderbach bis auf einen Zähler an den Rangzweiten SSV Langenaubach heran. Spannend geht es außerdem in der unteren Tabellenhälfte zu. Hier leistete sich der SSV Wissenbach eine kampflose Niederlage bei der SG Ambach, während die SG Fellerdilln/Niederroßbach II ihr Heimspiel gegen die SG Mittenaar II gewann. Auch der SSV Haigerseelbach darf trotz seiner Niederlage gegen den SSV Donsbach nicht abgeschrieben werden.