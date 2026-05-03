Haigerseelbach bleibt gegen Donsbach glücklos

Arthur Platz (r.) vom SSV Donsbach ist dabei, Jona Weiel vom SSV Haigerseelbach zu überlaufen. Er und stürmt in Richtung des Haigerseelbacher Strafraums. © Henrik Schneider

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist Türkgücü Dillenburg am Ziel: Der Titelgewinn ist unter Dach und Fach, der Aufsteiger ist von der C-Liga in die A-Liga durchmarschiert. Im Kampf um Rang zwei rückte der Tabellendritte FSV Manderbach bis auf einen Zähler an den Rangzweiten SSV Langenaubach heran. Spannend geht es außerdem in der unteren Tabellenhälfte zu. Hier leistete sich der SSV Wissenbach eine kampflose Niederlage bei der SG Ambach, während die SG Fellerdilln/Niederroßbach II ihr Heimspiel gegen die SG Mittenaar II gewann. Auch der SSV Haigerseelbach darf trotz seiner Niederlage gegen den SSV Donsbach nicht abgeschrieben werden.