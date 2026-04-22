Haidlfinger Derbysiege in Großköllnbach - Reserve ist Meister

Am vergangenen Sonntag reiste der SV Haidlfing nach Großköllnbach. Der SVH konnte die vier bisherigen Spiele seit der Winterpause allesamt gewinnen und sich damit die Tabellenführung der Kreisklasse Dingolfing erarbeiten. Damit ist die Elf um Spieltrainer Christoph Stoiber derzeit das formstärkste Team der Liga. Doch mit dem SV Großköllnbach erwartete den SVH ein schweres Auswärtsspiel. Obwohl Großköllnbach mit der Niederlage am vorherigen Spieltag den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze verlor, wollte der Gastgeber das Derby auf heimischem Geläuf unbedingt siegreich gestalten.

An einem stürmischen Frühlingstag pfiff Schiedsrichter Tobias Huber die Partie um 16:00 Uhr an. Von Beginn an entwickelte sich eine hektische und von Zweikämpfen geprägte Partie. Wie zu erwarten war, presste der SV Großköllnbach auf dem schmalen heimischen Spielfeld bereits tief in der gegnerischen Hälfte und störte den Spielaufbau der Haidlfinger Gäste früh. Die Abschläge und hohen Bälle der Haidlfinger Elf erreichten aufgrund des starken Gegenwindes nicht die gewohnte Länge und gaben dem Gastgeber immer wieder gute Pressing-Möglichkeiten. So konnte sich der SVG in der ersten Halbzeit in der Haidlfinger Hälfte festsetzen. Trotz des optischen Übergewichts der Heimmannschaft konnte die Haidlfinger Hintermannschaft um Kapitän Philip Nowag die Großköllnbacher Angriffe immer rechtzeitig entschärfen. Die Gastgeber tauchten zwar immer wieder gefährlich im letzten Drittel auf, konnten aber trotzdem keine klare Torchance verbuchen. Im Gegenzug konnte auch der SVH in der ersten Halbzeit keine eigene gute Torchance vorweisen. Die Haidlfinger Angriffe wurden entweder früh durch taktische Fouls unterbunden oder der letzte Pass fand keinen Mitspieler. So ging es mit einen 0:0 in die Pause.

Die Haidlfinger Gäste konnten sich nach der Pause steigern und mit dem Wind im Rücken nun das Spiel in die Großköllnbacher Hälfte verlagern. Der SVH übernahm mit zunehmender Spieldauer immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber aus Großköllnbach setzten verstärkt auf Konter. Doch auch in den ersten 20 Minuten der zweiten Spielhälfte konnte sich keine der beiden Mannschaften klare Tormöglichkeiten erspielen. In der 70. Spielminute ging die Haidlfinger Mannschaft durch einen Distanzschuss von Paul Sagmeister in Führung. Kurz darauf setzte Jonas Straßl nach einem langen Ball von Philip Nowag den Innenverteidiger des Gastgebers unter Druck, sodass sein Rückpass zum Torwart verunglückte und ins eigene Tor einschlug. Mit dem 0:2 war die Partie dann entschieden. In den letzten 10 Spielminuten verteidigte der SVH den Vorsprung konsequent und setzte über Konter Nadelstiche. Den Schlusspunkt der Partie setzte Haidlfings Tim Fischer in der 90. Spielminute, als er freistehend vor dem Großköllnbacher Tor den Ball über den Torwart hinweg zum 3:0 Endstand in die Maschen hob.