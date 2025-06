Haidlfing: Personelle Veränderungen und eine neue Spielidee

Haidlfings Coach Christoph Stoiber möchte in der Kreisklasse druckvollen Fußball spielen lassen – Foto: Charly Becherer

Nach zwei Jahren Kreisliga musste der SV Haidlfing wieder zurück in die Kreisklasse. Nun werden die Kräfte wieder gebündelt, um eine überzeugende Saison in der Kreisklasse Dingolfing zu spielen. Dazu konnten die Verantwortlichen den Kader im Sommer mit drei Neuzugängen verstärken. Neben Jonas Straßl, der nach einem Jahr beruflicher Pause wieder die Schuhe schnürt, wird Eric Ruder vom FSV Landau zum ersten Mal im Dress des SV Haidlfing auflaufen. Zudem konnte Sebastian Glück vom Aufsteiger TSV Mamming wieder ins Boot geholt werden. Der Meistertrainer von 2023 soll Erfahrung in die doch junge Truppe um Spielertrainer Christoph Stoiber bringen. Aus der Jugend rückt zudem der talentierte Torwart Leon Hopper auf, der bereits in der Kreisliga erste Einsätze bekommen hat.

Ziehen lassen musste der SVH Andreas Blüml, der als Spielertrainer bei der neugegründeten SG SSVH agieren wird. Zudem verlässt Maximilian Menke aus der zweiten Mannschaft den Verein und wechselt aus beruflichen Gründen in die Region Regensburg zum SV Harting.



Im Trainerstab SV Haidlfing kommt es zu kleinen Veränderungen. Christoph Stoiber bleibt hauptverantwortlicher Spielertrainer der "Ersten", 3. Vorstand Max Reithmaier wird weiterhin die zweite Mannschaft anleiten. Die beiden Übungsleiter werden zudem vom langjährigen Torwarttrainer Stefan Waas und Athletiktrainer Jonathan Röther unterstützt. Maximilian Wieder zieht sich nach seinem Interimsjob als gleichberechtigter Trainer wieder aus der Führungsebene zurück und wird vollumfänglich als Spieler angreifen, um die Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten zu unterstützen. Die sportliche Leitung um Maximilian Reithmaier gibt zur Frage, ob ein Co-Trainer gesucht wird, folgendes Statement: "Wir trauen Christoph in jeder Hinsicht zu, dieses Team alleine erfolgreich zu führen. Sollte sich noch etwas auf der Co-Trainer Position ergeben, dann wäre es möglich, dass wir hier noch etwas machen, dazu müsste dieser jedoch perfekt zu Chris und der Mannschaft passen.“









Jonas Straßl (li.) und Sebastian Glück sind zwei alte Bekannte beim SVH – Foto: Anna-Maria Waas









Christoph Stoiber gibt klare Devisen für die Saison vor: "Ziel für die anstehende Saison wird sein, sich so schnell wie möglich an die neue Liga und an die Gegner zu gewöhnen. Außerdem wollen wir mit attraktivem, offensivem Fußball überzeugen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler und wollen jeden Gegner mit mutigem, temporeichem Fußball unter Druck setzen."

Auch die Vereinsführung gibt sich zurückhaltend: "Der Verein verfolgt das Ziel eine gute Kreisklassen-Saison mit attraktivem Fußball zu spielen. Wir werden nicht den Fehler machen und direkt vom Wiederaufstieg träumen. Welcher Tabellenplatz dann am Ende rausspringt. wird man sehen.“



