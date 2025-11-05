Haidlfing muss sich dem formstarken VfR Laberweinting geschlagen geben

Am vergangenen Wochenende reiste der SV Haidlfing nach Laberweinting. Der SVH präsentierte sich in letzter Zeit in guter Form. Die beiden vergangenen Spiele gegen den FC Gottfrieding und den TSV Mamming konnten erfolgreich gestaltet werden. Die Partie gegen Tabellenschlusslicht TSV Hofkirchen musste von Seiten des Gegners aufgrund eines medizinischen Notfalls kurzfristig abgesagt werden. Mit den noch ausstehenden drei Punkten befindet sich der SV Haidlfing punktgleich mit Konkurrent SpVgg Niederaichbach an der Tabellenspitze. Doch mit dem VfR Laberweinting trifft Haidlfing auf eines der formstärksten Teams der Liga. Der Gastgeber konnte 5 seiner letzten 6 Spiele gewinnen und kletterte damit von Tabellenplatz 9 auf 5. Folglich erwartete die Haildfinger Elf um Spielertrainer Christoph Stoiber eine schwierige Aufgabe. An einem verregneten Herbsttag pfiff Schiedsrichter Kevin Molnar die Partie um 14:30 Uhr an. In der Anfangsviertelstunde kontrollierten die Gäste aus Haidlfing die Partie. Gegen einen kompakt agierenden Gastgeber konnte sich der SVH nach etwa 10 Spielminuten die erste Großchance der Partie erarbeiten. Nach einer schönen Flanke von Tim Fischer köpfte Haidlfings Stürmer Leon Eckhard jedoch knapp am Tor vorbei. In der 17. Spielminute ging der Gastgeber durchaus überraschend in Führung. Eine gut getretene Freistoßflanke aus dem Halbfeld köpfte Tarik Wellenhofer zur viel umjubelten Führung für den VfR Laberweinting ein. Anschließend kam der Gastgeber besser in die Partie. In der 24. Minute erhöhte Laberweinting nach einer gut gespielten Eckenvariante auf 2:0. In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte aber auch zerfahrene Partie, in der viel mit langen Bällen agiert wurde. Bis zum Halbzeitpfiff konnte sich keine der beiden Mannschaften eine weitere nennenswerte Chance erarbeiten.

Die Gäste aus Haidlfing kamen besser aus der Halbzeit und konnten die erste gute Chance verbuchen. Nach einer Ecke konnte der VfR Laberweinting den Ball nicht ausreichend klären, jedoch brachte der Haidlfinger Spieler freistehend den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Im Anschluss entwickelte sich erneut, wie in Durchgang 1, eine zerfahrene und von Zweikämpfen geprägte Partie. In der 62. Spielminute erhielt Haidlfings Abwehrchef nach einem überharten Einsteigen eine 10-Minuten-Strafe. Der Gastgeber nutzte die sich bietende Überzahl unmittelbar und erzielte mit dem fälligen Freistoß wiederum per Kopf das 3:0. Dies bedeutete die Vorentscheidung in dieser Partie. Die Haidlfinger Elf mühten sich in der Folge am Gastgeber ab, ohne jedoch eine weitere klare Chance zu erspielen. Hingegen war es der VfR Laberweinting, der in der 84. Spielminute mit einem zielstrebig gespielten Angriff den Schlusspunkt der Partie setzte und auf 4:0 erhöhte. Somit konnte der Gastgeber aus Laberweinting einen verdienten Heimerfolg gegen den SV Haidlfing einfahren, der ambitioniert angereist ist, jedoch nicht seinen besten Tag erwischt hat. In der Tabelle der Kreisklasse Dingolfing rückt der VfR Laberweinting damit bis auf einen Punkt an den SVH heran. Die Haidlfinger Elf rutscht hingegen auf Tabellenplatz 3 ab.