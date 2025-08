Haidlfing mit Heimspiel am Volksfestwochenende

Ein Duell zweier Sieger des 1. Spieltages erwartet die Zuschauer am kommenden Sonntag in Haidlfing, wenn der SVH auf den VfR Laberweinting trifft. Nach einem 3:0-Sieg am ersten Spieltag gegen den TSV Hofkirchen, haben die Haidlfinger einen guten Start hingelegt. Allen voran stach Jonas Straßl hervor, der nach seiner Einwechslung mit seinem Tor und einer Vorlage maßgeblich zum Erfolg beitrug. Jedoch war der Auswärtssieg in Hofkirchen schwer erkämpft undauch durch eine rote Karte für die Gastgeber begünstigt, sodass sich die Feldüberlegenheit erst in der 2. Halbzeit im Ergebnis wieder spiegelte.